En representación de Walter Olivera Valladares, jefe de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el encargado de la radiodifusora Voces Campeche, Juan Ventura Balán Avilés, inauguró la liga de fútbol para comunicadores “Crecer en Grande”, que en su cuarta edición contará con la participación de 19 equipos de diversos medios de comunicación locales. La cuarta temporada de balompié arrancó con los encuentros Kiss FM vs. Telesur, Mapaches vs. Niupi y Mayavisión vs. Los Australes.

