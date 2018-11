Con el cambio de Gobierno Federal, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), espera que continúe el respeto hacia la autonomía sindical y se trabaje en beneficio de los obreros de todo el país, y por lo cual estarán atentos a la Ley Federal del Trabajo, señaló, el actual secretario general sustituto, Abelardo Carrillo Zavala, al dar a conocer que durante su paso por el Infonavit se logró la gestión de construir dos unidades habitacionales por Kalá que estarán beneficiando aproximadamente a 500 trabajadores de escasos recursos salariales.

Significó, la importancia de desarrollarse más unidades habitacionales en el Estado, ya que casi no hay vivienda económica para los trabajadores que cuentan con salarios mínimos, por lo cual, se gestionó para que el Infonavit comprará los terrenos, donde se están construyendo las viviendas.

“Ya no estamos con el pendiente de que ya no tenemos terreno para construir, porqué saben que los terrenos en Campeche son muy caros, pero lo compramos precisamente con una gestión que hicimos con la dirección sectorial de los trabajadores del Infonavit a la cual por 26 años de servicio cauce mi prejubilación en el mes de agosto y ya no soy director”, dijo.

Subrayó, que está acción representa una derrama económica, y el Gobierno del Estado no tendrá que poner un peso, “es un gran apoyo para Campeche, para el erario público, para el gobernador, igual las unidades habitacionales vienen a sumarse a la gran tarea y trabajo que lleva a cabo el Gobierno del Estado a través de la CODESVI”.

Referente al tema del cambio del Gobierno Federal, espera el mismo respeto que ha tenido el organismo en sus 82 años de existencia, el cual ha logrado subsistir con 14 presidentes de la República, desde el Lázaro Cárdenas hasta el actual Enrique Peña Nieto.

“Estuvimos vigente durante los 12 años que nos gobernó el Partido Acción Nacional (PAN) y no tuvimos ningún problema de choque al pertenecer a un partido distinto al que somos nosotros que es el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si las cosas se dan con respeto y apego a la ley, de ambas partes respetando la autonomía sindical y los propósitos que animan a toda organización no pasa nada.”