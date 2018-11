Con el objetivo de fomentar la cultura de la democracia como uno de los valores cívicos a los que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes, el Instituto Estatal Electoral (INE), la Secretaría de Educación (SEDUC), la Secretaría Educación Pública (SEP), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Electoral del Estado de Campeche realizó la octava Consulta Infantil y Juvenil 2018.

Niños y jóvenes entre 6 y 17 años podrán participar emitiendo su opinión sobre el gobierno que tiene México, las instituciones educativas, sus respectivas escuelas, pero que de igual forma pueden dar a conocer lo que esperan de su país, por lo que los consultantes tendrán la oportunidad de dar propuestas que pudieran ser analizadas para presentarlas ante el Congreso del Estado de Campeche.

“Estas actividades en las que involucran a los niños son maravillosas, formidables, ellos empiezan a conocer cómo es la democracia y como se van tomando las decisiones en el país, yo traje a mi nieto y él más que feliz porque cuando son las elecciones siempre quiere participar pero no puede, por eso ahora no perdí la oportunidad de traerlo” señaló, una campechana.

Del 17 al 25 de noviembre se espera que participen más de 30 mil campechanitos acudiendo a alguna de las 223 casillas que se instalaron en 426 lugares de los 11 municipios y aunque los niños y jóvenes pueden realizar la consulta de manera virtual desde casa, lo recomendable es que puedan asistir físicamente a las casillas para que las respuestas que emitan sean sin posibles influencias de sus padres.

“Me preguntaron cosas de mi escuela, de mi casa ¿Si me pegan o maltratan? Yo contesté que me regañan cuando me portó mal y que en mi escuela me dejan mucha tarea, es a tercera vez que participo en estas “elecciones” y me gusta mucho porque me siento grande como cuando mi abuela y mis papás eligen a los gobernantes” afirmó, un campechanito.