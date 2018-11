El servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada vez es más deficiente para con la ciudadanía que a diario acuden a realizar diversidad de servicios, ahora los campechanos se quejan de que los cfematicos no aceptan los billetes nuevos de 500 pesos para pagar sus respectivas recibos de luz.

Y es que entre las cientos de inconformidades que los usuarios realizan se encuentra la falta de servicios que prestan los cajeros pues alegan que a pesar de contar con dos sucursales y 5 cajeros muchas veces solo funcionan dos e incluso uno, situación que genera mucha molestia y atraso en los campechanos.

“Yo vivo por santa Lucia y obviamente me queda más cerca la otra sucursal pero muchas veces los cajeros no sirve, ninguno, eso pasó el fin de semana pasado y hace 15 días no solo servía y uno ya la cola de la gente esperando era larguísima, yo tarde más de una hora esperando” señaló un usuario.

Pero ahora resulta que además de que no todos los cajeros se encuentran en funcionamiento estos no aceptan o aún no reconocen los nuevos billetes de 500 pesos, algo que se sumó a las irregularidades que los ciudadanos denuncian.

“Es verdad que no todos tenemos esos billetes de 500 pero ¿Te imaginas que sea el único billete que tengas para pagar?¿Cómo le hacemos? Tenemos que entrar a ventanilla y allí es otra perdida de tiempo, de verdad que venir a pagar la luz mínimo nos gastamos dos horas, tiempo que nos podríamos ahorrar con cajeros funcionales” reiteró, una campechana.

Ante esto y en señal de solidaridad para que los campechanos tengan conocimiento al momento de acudir apagar sus recibos de luz a través de redes sociales exhortan a la ciudadanía a llevar sencillo o billetes de baja denominación para que puedan hacer sus pagos.