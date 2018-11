A través del programa Injucam Contigo, el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (Injucam) que dirige Ariel Javier Ruiz Carrillo, realizó la plática “Emociones Positivas” dirigida a los estudiantes del Colegio de Estadios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) plantel Pomuch.

Durante esta charla los jóvenes recibieron información sobre las emociones y cómo funcionan en la vida cotidiana. La plática estuvo a cargo de la capacitadora Itzel Sánchez Can, psicóloga del departamento de Promoción Social, quien realizó diversas dinámicas para fomentar entre los alumnos la importancia de tener una salud emocional positiva, que puedan distinguir cómo se sienten y cómo actuar ante los cambios de ánimo; side repente se sienten muy alegres, luego algo los deprime y al rato están alegres de nuevo.

Durante la exposición se dio a conocer que los estados de ánimo pueden verse afectados por las hormonas, las presiones de los papás y la escuela; y que si sufren éstos cambios muy seguido y por un tiempo prolongado pueden incluso llegar a desarrollar enfermedades físicas, por eso es importante cuidar la salud emocional, recalcó la capacitadora.

Los alumnos del CECYTE plantel Pomuch se mostraron muy participativos y con el interés de conocer las herramientas y la información que los ayude a desarrollar emociones positivas y no negativas. Cabe señalar que el programa Injucam Contigo realiza actividades relacionadas con el desarrollo educativo y profesional de los jóvenes de 12 a 29 años, y con esta temática busca promover la salud emocional.

Al término de la sesión Sánchez Can recalcó ante los 80 estudiantes que no hay receta mágica para combatir los estados emocionales como el estrés, la ansiedad, la depresión, el enojo, pero que sí pueden aprender a reconocer y expresar sus emociones saludablemente, señalando algunas recomendaciones como expresar sentimientos y deseos, aceptar que se pueden cometer errores, darse chance; todos pueden fallar. Así como conocer sus limitaciones y capacidades, no desgastarse con lo que no pueden hacer y explotar lo que te sale tan bien, entre otras.

Cabe señalar que el programa Injucam Contigo es permanente y ofrece diversas temáticas a la población juvenil con el interés de ayudar en la prevención y atención de problemáticas y necesidades juveniles.

