En el marco del Campeche Film Festival en su edición 2018, el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, la directora y productora del festival, Citlalli Sánchez Galindo, acompañaron la ganadora de un Oscar, Brigitte Broch para invitar a los campechanos a una Master Class que será el día de mañana a las 4 de la tarde en la Biblioteca Campeche, esto de manera gratuita.

“Me voy a basar en fomentar e impulsar a los jóvenes que tienen interés en el cine, lo mío es la dirección, la dirección del arte y en eso me voy a basar, yo afirmo que, si no hubiera dirección, el cine no existiera…quiero que sepan que se debe ampliar la gama, que no nada más se queden en cortometrajes, sino en largos, finalmente el cine es cultura y llevar cultura a Campeche ciudad, la provincia, creo que es muy importante, es necesario que los jóvenes y grandes vean lo que mueve al resto de México y mundo, una comunicación cada vez más amplia es lo que ofrece el cine y yo aquí en Campeche veo mucho futuro” expresó, la directora y productora.

Asimismo, la cineasta opinó que las selecciones fílmicas que escogieron los organizadores del Campeche Film Festival para conmemorar su quinto aniversario, rebasaron sus expectativas pues dijo es un gran material que da muestra del gran talento que tiene México y Campeche.

Brigitte Broch ha obtenido diversos reconocimientos como lo son premios Ariel en 1933, la Mejor Ambientación por la película “Cronos”, dirigida por Guillermo del Toro, en el 2000 se hizo acreedora del premio al Mejor Diseño de Arte por el filme “Sexo, pudor y lágrimas”, en el 2002 se le otorgo un Oscar por el Mejor Diseño de Producción por la película “Moulin Rouge”.

De igual forma, Broch a pesar de haber nacido en Alemania ha trabajo en grandes películas producidas por cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón y Luis Estrada mientras que a nivel internacional con directores como Pete Travis, Daniel Espinosa, entre otros.

Finalmente, la directora de cine dijo espera que el día de mañana se tenga buena asistencia de visitantes y locales que tengan interés sobre el arte del cien pues precisó “el cine es una ventana al mundo”.