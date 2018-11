El diputado de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado de Campeche y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alvar Ortiz Azar, respecto al Plan de Paz y Seguridad 2018- 2024 que presentó hace unos días el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que espera que se realice realmente como fue planteado para que no se terminen violando los derechos humanos de los mexicanos e incluso de los mismos integrantes de las instituciones de seguridad.

“Se habla de que la marina y fuerzas armadas tenga algunas responsabilidades y funciones que no tenían antes, ahorita dice que trabajen en conjunto con la policía federal, pero eso lo dice ahora, porque hace tiempo decía otra cosa, el comentaba que no se debían combinar una con otra, entonces hay que tener en claro que la capacitación que lleva la policía no es la misma que lleva el ejército o la marina y precisamente eso es lo que cuestionaba la ONU” especificó, el legislador local.

Ante esto, Ortiz Azar dijo espera que los involucrados en poner en marcha el Plan de Paz sean lo más a pegado a la ley y respeto, pues explicó que al final la esencia que busca fomentar López Obrador es la seguridad de los mexicanos, salvaguardando su integridad en todo momento.

“Pero falta ver que como se llevará a la práctica, esperemos que en efecto sea como se está planteando y ojalá porque al final del día nadie quiere que le vaya mal al presidente electo pues si a él le va bien, le ira mucho mejor a todos los mexicanos, y bueno para que los mexicanos se sientan seguros” reiteró, Alvar.

Finalmente, aseguró que al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estará vigilante de cómo se lleve a cabo la implementación y desarrollo para no permitir en ningún momento se viole o se intenten violar los derechos de los ciudadanos.