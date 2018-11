Por tener conflicto de interés, el Pleno aprueba sustituir a Gerardo García Marroquín

El Senado de la República designó a 14 magistradas y magistrados del órgano jurisdiccional electoral de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres señaló que las candidatas y candidatos reúnen la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que declara que ellas y ellos han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral.

En el caso de Coahuila, la propuesta de Alejandro González Estrada no alcanzó las dos terceras partes, por lo cual no se considera electo como magistrado y se devuelve a la Junta de Coordinación Política.

El presidente del Senado instruyó comunicar de la elección al titular del Poder Ejecutivo Federal, al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de los Poderes de cada una de las 12 entidades federativas, así como a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de dicha entidades.

También, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al presidente del Instituto Nacional Electoral.

La presidencia del Senado de la República convocará a las magistradas y magistrados electos que acudan ante el Peno a rendir protesta constitucional en la próxima sesión.

En votación del Pleno, fueron electos: Jaime Vargas Flores para el órgano jurisdiccional electoral de Baja California.

Durango, a Francisco Javier González Pérez, mientras que José Inés Betancourt Salgado, fue electo para Guerrero.

Además, se aprobó el nombramiento de Elizabeth Bautista Velasco para Oaxaca; a Norma Angélica Sandoval Sánchez para Puebla; en Quintana Roo estará Claudia Carrillo Gasca.

En el órgano jurisdiccional de Sinaloa, resultaron electas Carolina Chávez Rangel y Verónica Elizabeth García Ontiveros.

Para Tamaulipas, Blanca Eladia Hernández Rojas y a Edgar Danés.

Por Tlaxcala, estará al frente del órgano jurisdiccional Miguel Nava Xochitiotzi; y en Veracruz, Claudia Díaz Tablada.

José Ángel Yuen Reyes y Rocío Posadas Ramírez fueron elegidos para el cargo de magistrados en Zacatecas.

Por Coahuila, Alejandro González Estrada, no reunió las dos terceras partes, al obtener únicamente obtuvo 74 votos.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política y luego de un debate sobre la idoneidad de que Gerardo García Marroquín (cuñado del senador Ricardo Monreal) ocupara el cargo de magistrado electoral en Oaxaca, el órgano legislativo pidió sustituirlo por Elizabeth Bautista Velasco.

Previo a la votación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, solicitó retirar el nombre de Gerardo García Marroquín para ocupar dicha vacante, por considerar que existe un conflicto de interés por ser esposo de su hermana María del Refugio Monreal Ávila.

En tribuna urgió a resolver los nombramientos, pues de no aprobarse “se corre el riesgo de que se los que están se queden permanentemente”. Además, consideró justa la petición de senadoras para que sea una mujer la ocupe la vacante de García Marroquín, en concordancia con el principio de paridad de género.

Detalló que el señalado es consejero electoral en Oaxaca. En cuatro ocasiones se ha postulado. En ésta, a propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, el PVEM lo acompañó.

“Yo les quiero pedir al PRI y al Verde puedan retirar el nombre porque no sería ético aceptarlo, si no se hiciera yo no votaré. Es triste, pero es una realidad”. No quiero que en la noche o mañana la campaña mediática a la que estoy sometido siempre se encargue de cobrarle la iniciativa de las comisiones, sostuvo.

La petición la hizo el senador previo a la entrega de las boletas de votación, que se realizó por cédula, con las aprobación de las dos terceras partes de los presentes.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, consideró que la Junta de Coordinación Política es la encargada de hacer la revaloración y sustitución correspondiente propuesta.

Además, dijo estar en favor de la sustitución y que la vacante fuera ocupada por una mujer. Argumentó que se trata de cuidar la imagen del Senado, para que no se diga que hubo una designación de un pariente o que se simuló una corrección.

Por su parte la senadora Malú Micher Camarena se pronunció por continuar con el principio de paridad de género y hacer la sustitución de Gerardo García por una mujer, pues a estas aún se les acotan los espacios de participación y decisión. La propuesta fue respaldada por sus correligionarios.

Durante el debate senadores del PAN, PVEM, PRD y PRI, coincidieron en que Gerardo García Marroquín cuenta con los requisitos y el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistrado electoral en Oaxaca. Señalaron, además que el proceso de selección fue transparente y apegado a los lineamientos que se establecen en el trabajo de las comisiones.