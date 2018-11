Después de que el pasado domingo la diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Biby Rabelo de la Torre, pusiera en riesgo la vida de algunos niños de la comunidad de Cayal, esto por conducir a exceso de velocidad y sin el casco obligatorio una cuatrimoto perteneciente al presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar hoy se lava las manos alegando que solo obedeció la petición de las madres de familia.

“Estábamos en una comunidad, los niños lo que querían era divertirse, veían la moto como un juego de la feria, yo ya me había cansado porque la moto pesa, como te digo yo no manejo moto, además ni es mi moto, estaba allí y dije la voy a manejar y voy a pasear a los niños, ellos felices, las mamás me decían “súbanlos” y yo pues ok” fundamentó, la diputada.

Pero, respecto a la respuesta que le dio a una ciudadana en redes sociales, cuando esta le externó su descontento y preocupación ante la evidente irresponsabilidad que cometió la panista, Rabelo de la Torre se lavó las manos escudándose en que la persona que la señalo es un troll.

“Yo no necesito un troll, en ese caso si era un troll, me puse a revisarlo y no tenía personalidad, pero no solo fue uno, en un minuto me contestaron como 20, están pagados por enfrente, entonces yo sí ciudadanos soy una persona muy responsable, yo nunca voy a poner en juego la salud de los niños” reiteró, Biby Rabelo.

Aunque de manera incongruente entre sus argumentos, la diputada del segundo distrito dijo que antes de subir a los pequeños a la cuatrimoto se constató de la situación de las calles, pues aseguró que el recorrido solo fue por el centro del pueblo y no por la carretera, situación que contradice el video que circula en redes sociales, pues allí se observa que iba conduciendo por la carretera federal.

“Ese día estábamos en una comunidad, yo ando en auto y yo todo el tiempo con cinturón de seguridad, mi hija también…pero ese día antes de subir a los niños di una vuelta por todo el pueblito para ver las condiciones de la calle, les iba a dar una vuelta por la manzana, pero no en carretera” finalizó, Karen Rabelo.