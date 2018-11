Del 3 al 10 de diciembre, la Secretaría de Educación (SEDUC) a través del Departamento de Educación Especial junto al Sistema DIF Estatal, llevará a cabo diversas actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, anunció, la encargada Manuela Candelaria Pérez Pacheco.

Mencionó, que estarán iniciando con la jornada de discapacidad, a efectuarse en el Centro de Convenciones “Campeche XXI, donde se estará desarrollando un panel para que padres de familias manifiesten las experiencias que han tenido con sus hijos, para motivar a otros padres.

“Nosotros queremos motivar a los padres, hay casos de niños que ya están estudiando en nivel superior, jóvenes con discapacidad que están estudiando carreras de ingenierías y de educación física, entonces hay un avance en esta situación”, manifestó.

Asimismo, indicó, que el día 5 de diciembre se realizará el Desfile Inclusivo de Modas, y el día 8 de diciembre una conferencia denominada “La capacidad: el reto del sistema educativo nacional regular”, y entre otras actividades para reforzar la cultura de inclusión.

En ese sentido, informó, que el sistema educativo del Estado, registra una matrícula de 3 mil 600 alumnos con discapacidad, de estos la mayoría con discapacidad intelectual, y en general representa el 80 por ciento de este sector, pues aún hay niños y jóvenes con alguna discapacidad que no asisten a las escuelas por diversas razones, siendo la principal la lejanía y la dificultad de trasladarse a las cabeceras municipales.

“Estamos trabajando de no centralizar el servicio de Educación en las cabeceras, ya que muchos de los papás no pueden llevar a sus hijos, por lo cual, ya estamos llegando a las comunidades, ya estamos abriendo USAERS en Felipe Carrillo Puerto, Sabancuy, Atasta, Isla Aguada y entre otras comunidades que no se tomaban en cuenta”, apuntó.