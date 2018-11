Vecinos de la colonia Plan Chac piden a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mayor vigilancia por la zona, pues en los últimos días la inseguridad ha ido en aumento e inclusive a plena luz del día, como fue el hecho ocurrido sobre la avenida Jaina, donde una mujer fue víctima de un robo a mano armada dentro de su negocio.

La señora Cinthya Miranda Duarte, comentó, que se encontraba en su negocio ubicado en dicha avenida, cuando un hombre y una mujer entraron a preguntar los precios sin llevarse nada, todo transcurría a la normalidad, pero en cuestión de algunos minutos regresó el hombre tomándola por sorpresa, aprovechando que se encontraba sola y con lujo de violencia, se llevo el dinero que tenía en caja.

“Fue hace como tres semanas, el tipo regresó con una navaja amenazándome. Me pidió que le diera el dinero y mi celular, diciéndome que no grite. Sin embargo yo empecé a gritar y trate de quitarle la navaja, la cual soltó hiriéndome la mano derecha que aún tengo en recuperación”, detalló.

Ante ello, dio aviso a los elementos policiacos, y le sorprendió que los propios policías le recomendaron no denunciar, ya que como no hubo detenidos y no lograron llevarse el dinero, lo más seguro si lo atrapaban lo iban a soltar.

“La policía no hizo nada porque no me robaron. La persona salió corriendo ante mis gritos y ante eso los agentes me dijeron que como no me robaron nada y no se llevaron nada, no podía proceder la denuncia, yo me tuve que quitar porque me tenían que curar la herida, tuve nueve puntadas en la mano, cinco en un dedo y cuatro en el otro. Fue por eso que finalmente no se hizo nada” relató.

En ese sentido, el señor Francisco Vela Martínez, pidió mayor vigilancia, y que los policías estén más pendiente de su responsabilidad que es salvaguardar la integridad de las personas, y no levantar “borrachitos” o sobornar a la gente.

“Queremos mayor vigilancia, policías capaces de actuar ante estos hechos lamentables, lamentablemente se van por lo fácil, pero cuando se trata de una urgencia brillan por su ausencia o dicen que no pueden hacer nada o que no procede”, dijo.