“Ahorita es una asamblea donde estamos exponiendo todo lo que en su momento las autoridades están haciendo con la base trabajadora y en lo cual ni Manuel, ni su servidor, ni nadie estamos de acuerdo con eso, así que si ustedes en este momento estamos decidiendo que nos vamos a huelga, nos vamos a huelga compañeros” apoyó, el líder sindical de los Tres poderes.

La noche de este jueves 8 de noviembre el Sindicato del Ayuntamiento “Corazón Valiente” realizó una asamblea de emergencia para acordar con la base trabajadora de la comuna efectuar un emplazamiento de huelga, acción que fue avalada por 853 empleados de los mil 160 que asistieron.

Con la presencia de los líderes sindicales de los “Tres poderes” y “Corazón Valiente”, José del Carmen Urueta Moha y Manuel Bonilla Carrillo, respectivamente, todos los trabajadores que se encuentran bajo el mandato del presidente municipal, Eliseo Fernández Montúfar decidieron detener las labores a las que están asignados, esto ante los constantes despidos injustificados que se han realizado desde el inicio de la administración panista.

“Es la mejor decisión que podemos tomar pero también es mi obligación hacerles saber que no es un juego, es una manifestación y en la noche no se debe dejar solo a Manuel, todos debemos empezar y acabar la protesta, una huelga puede durar, un día, un mes, dos meses, tres meses, puede tardar lo que sea pero no quiero que en el momento que se haga la huelga desaparezcan, es su obligación permanecer y estar firmes” señalo, Urueta Moha.

Al puro estilo y grito de ¡Queremos huelga! y ¡Fuera Eliseo, no lo queremos! Los sindicalizados decidieron que si el alcalde de Campeche no cumple con sus respectivas demandas la manifestación podría iniciar el próximo lunes, pues este viernes Bonilla Carrillo entregaría a la oficina del alcalde el aviso de la instalación de huelga.

Entre las peticiones se encuentran:

– La recontratación de Miguel Ángel Bustamante quién fuera despedido por responder a una agresión de un ciudadano y reubicar a los trabajadores que fueron puestos a disposición.

– Otorgar equipo de seguridad en las distintas áreas, especialmente en drenajes y aguas residuales en la que se pide un traje especial para proteger a los trabajadores que se sumergen en los drenajes, además de guantes, cubre bocas y otros equipos.

– Mejorar las condiciones laborales en las distintas áreas municipales.