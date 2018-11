“Quiero señalar que los priistas que se manifestaron hace unos días en la puerta de la CFE son unos hipócritas, unos cínicos, unos desvergonzados, que le apuestan al olvido selectivo de la población, es como si fuera el verdugo a la casa del ajusticiado, es como si el violador fuera a la casa de la niña violada o de la mujer ultrajada a pedir justicia” puntualizó, Víctor Améndola.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, tachó de oportunistas a los priistas que hace unos días se manifestaron a las afueras de la (CFE) para dijo que su protesta en contra de las altas tarifas eléctricas esta fuera de lugar, pues estas son derivadas de la Reforma Energética que ellos mismos aprobaron.

Ante esto, el perredista expresó que los militantes del partido tricolor debieron realizar sus manifestaciones y protestas en el momento que diputados y senadores se ponían de acuerdo para impulsar y aprobar la llamada Reforma Energética, para evitar los problemas económicos

“El gobierno de Peña Nieto es un gobierno corrupto y ofreció únicamente spot publicitario que prometía que la tarifas de luz iban a disminuir no solo en Campeche si no en el resto del país y hemos visto que nada de esto ocurrió… ahora que el PRI en el gobierno de peña nieto vaya a quejarse me parece un tremendo acto de hipocresía, me parece una desfachatez, porque el presidente hasta el 30 de noviembre se llama Enrique Peña Nieto… los que impulsaron e implementaron la reforma energética que nos tiene con los recibos tan altos es el PRI y que vayan los priistas a pedir las modificaciones y los cambios se me hacen una total vacilada” reiteró, el dirigente del Sol Azteca.

Finalmente, Améndola Avilés dijo que para poder sumarse a la campaña de una hora sin energía eléctrica, primero verificarán quienes son los que se encuentran impulsando esta protesta pues únicamente la apoyarán si es un reclamo de los ciudadanos empresarios.

“El PRD trae sus propias agendas, trae su propio discurso, tiene una posición muy clara y vamos a esperar… pero si los que invitan son una bola de demócratas disfrazados, que toda su vida han sido un bola de corruptos por supuesto que no nos vamos a sumar” afirmó, el dirigente.