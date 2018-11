“Yo la reto a que llame a seguridad pública a ver que va a pasar…se dirige a mi cuando yo he sido bastante tranquilo cuando yo no he externado ni faltas de respeto, ni he insultado a nadie, pero bueno para la próxima ojalá llame a la policía, ojalá la llame porque estaría buenísimo” expresó, Inurreta Borges.

El diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, José Inurreta Borges, asegura que la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado, Guadalupe Torres Arango, tiene “preferencia” por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) pues dijo no le pide al público guardar compostura cuando se trata de insultar o agredir a los panistas.

“Ella está a favor de que nosotros nos griten de cosas y no está poniendo orden parejo, se ve que tiene una preferencia por el PRIMOR y está bien porque ella es una diputada primorosa, pero tiene un papel que cumplir por eso se lo dije “¿Qué paso con el orden presidenta? Porque se está evidenciando, es evidente que cuando nosotros estamos hablando, los diputados del PAN sí permite el griterío, el chiflerio, los insultos y es todo lo contrario cuando están hablando los diputados primorosos, si alguien del público dice algo ahora sí los calla” señalo, Inurreta Borges.

Por su parte y apoyando a su compañero panista, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Nelly Márquez Zapata, contundentemente anexó que Torres Arango simplemente no debiera ser la presidenta de la Mesa Directiva pues no actúa con rectitud.

“Bueno ya está mostrado que lupita no actúa imparcialmente, actúa parcial y bueno vamos a presentar un documento, un escrito ante ella misma, la presidencia de la Mesa Directiva para exhortarla que sea pareja, no es igualitaria en las participaciones que tenemos, nos interrumpe o a veces no actúa de la misma forma con quienes nos acompañan aquí en el Congreso” agregó, Márquez Zapata.

Ante estos señalamientos se intentó tener la postura de la diputada priista, Guadalupe Torres Arango, pero alegando que tenía un inconveniente se negó a dar entrevistas.