Nuevamente como desde hace 13 sesiones el Congreso del Estado de Campeche se convirtió en un “mercado”, pues lejos de realizar debates para la elaboración o aprobación de leyes que sean en beneficio de los campechanos, los legisladores han optado por hacer “un circo” cada sesión.

En la décima tercera sesión ordinaria la Mesa Directiva dio lectura al dictamen de la Comisión de Salud, y de Finanzas y Hacienda Pública, para aprobar el punto de acuerdo que el diputado José Inurreta Borges planteó para solicitar que el Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera rinda informes sobre la situación actual de la dependencia que preside.

Pero tal parece, que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con nada están conformes, pues luego de que se tomará en cuenta la petición de Inurreta Borges, ahora alzan la voz para asegurar que dicha propuesta fue “manipulada” por la Comisión de salud, por lo que exigen sea rebotada y devuelta para su restructuración.

Ante esto, el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, señaló que es importante acudir a las reuniones con las comisiones pues allí puede enterarse de los acuerdos que se toman y el proceso que legalmente se realiza para los dictámenes.

“Las Comisiones están creadas para que sean el cuerpo deliberativo, donde se tiene que hacer llegar las propuestas, se tiene que hacer llegar todas las iniciativas, todo lo que se tenga que discutir precisamente, para eso están… Y quiero enfatizar esto, cuando alguien no esté a favor dentro de la Comisión podrás hacer su escrito y manifestarlo, pero si no asistes a la Comisión pues evidentemente que primero desconoces cómo está ese artículo, y segundo, pues bueno no tendrías derecho a estar opinando cuando no asististe” señalo, el presidente del Congreso.

Por ello, una vez más Méndez Lanz exhortó a los legisladores a trabajar y actuar con responsabilidad apegados a la Ley Orgánica que rige al Congreso del Estado de Campeche, esto para utilizar la tribuna y tener un debate de alto nivel.

“Evidentemente que en el debate pues siempre tratan de ganar terreno a través de los comentarios en ocasiones no acertados, pero en todo lo que se hace se cuida en el respeto absoluto a la ley, para que esto cumpla su cometido, que es darle certidumbre a la gente” expresó, Ramón Méndez.

Cabe señalar que en la décima tercera sesión la impuntualidad volvió hacerse presente, pues este jueves el diputado panista, Merck Lenin Estrada Mendoza y la diputada de Morena, Claudethe Sarricolea Castillejos arribaron al recinto legislativo después de finalizado el acto protocolario de apertura de sesión.