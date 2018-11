Del 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo el convenio que tienen las empresas comerciales con el gobierno federal al que desde el 2011 denominaron “Buen Fin” esto con el objetivo de que diversas marcas y empresas puedan exponer sus productos y servicios en oferta.

Ante esto los comerciantes que se encuentran instalados en el Centro Histórico esperan que las ventas incrementen hasta un 70 por ciento pues aseguran que los consumidores ahora analizan más los precios y muchas veces consideran que las ofertas son falsas.

“Los primeros años del Buen Fin nos fue muy bien, pero de dos años para acá la gente cree que los engañamos con los precios, he escuchado clientes que dicen que solo ponemos en oferta productos que no se han vendido y no es verdad” precisó, un comerciante.

Hasta el momento se prevé una participación de más de 2 mil comerciantes en todo el estado, el año pasado el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Campeche (Canaco- Servytur), Jean Duvar del Rio aseguró que se tuvo una derrama económica de más de 25 millones de pesos.

“Realmente en ahorro que tienen los clientes con el Buen Fin es un porcentaje entre los 30 y 50 por ciento, esto depende del producto que desee adquirir, nosotros como empresa gastronómica hacemos paquetes para parejas, incluso kits familiares” afirmó, un empresario restaurantero.

Los trabajadores federales en próximos días recibirán una parte proporcionar de su aguinaldo para que puedan hacer uso de ello y aprovechar las ofertas que las empresas locales, nacionales e incluso internacionales realizarán durante todo un fin de semana.

Por ello, el exhorto a los consumidores es verificar y analizar a conciencia las ofertas que se expondrán para poder realizar una compra responsable y que ante cualquier anomalía que se pueda presentar acudan a la Procuraduría Federal del Consumidor para interponer su queja correspondiente.