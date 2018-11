Cada inicio de administración municipal es una esperanza para los vendedores ambulantes que laboran diariamente en el primer cuadro de la ciudad, por lo que el actual ayuntamiento no podía ser la excepción, el vocero de la comuna, Alejandro Gasca May, aseguró se encuentran elaborando un plan de trabajo para apoyarlos.

“Este fin de semana ya había gente trabajando, pero lo hicieron con orden, no podían incluso salirse del parque principal porque eso es lo único que le compete al ayuntamiento…Más que un permiso como tal vamos a poner un orden, todavía no se le puede llamar como un permiso para hacerlo, pero sí en determinado momento tienen que pagar” afirmó, el vocero.

El empleado del Ayuntamiento de Campeche anexó que, aunque no pueden dar permisos a diestra y siniestra, dijo que se tratará de tener un orden pues se buscará crear un padrón de ambulantes para establecer horarios, lugares y tiempos donde podrán realizar sus ventas.

“Va haber una plática con todos, tanto con comerciantes de la zona como con los ambulantes, al decir orden no es solo un apersona sino es con todos los que se involucran, se les va a poner orden a los ambulantes que están en el Centro Histórico para no poner en riesgo el patrimonio, pero también se les va a permitir ganarse el sustento porque es un compromiso que hizo Eliseo en campaña” añadió, Gasca May.

Asimismo, el portavoz del presidente municipal, Eliseo Fernández Montúfar, indicó que se realizará un censo con todos los ambulantes que lleguen a conformar el registro, esto para poder llegar acuerdos que les beneficie a ambas partes.

No existe un padrón de ambulantes como tal, eso es lo que debemos realizar… ¿cuántos son?, ¿en qué giros están? y quien cumpla con los requisitos que en su momento se les va a decir podrán realizar sus actividades comerciales y yo creo que antes de que finalice el año ya debe estar listo el programa” finalizó, Alejandro Gasca.