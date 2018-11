Vecinos del poblado de IMI I, II y III, se manifestaron está mañana, para la intervención pronta del Instituto Estatal de Transporte (IET), en la colocación de paraderos y un mejor servicio de transporte público.

Así mismo, pidieron la intervención urgente a la autoridad correspondiente de la instalación de luminarias, ya que por la noches se encuentran en completa oscuridad y representa un peligro para los estudiantes de la escuela telesecundaria número 122 y habitantes en general.

Con pancartas en mano, pobladores no se quedaron callados esperando que las autoridades hagan caso a las problemáticas en las que se encuentran actualmente, ya que a causa de estas se expone la integridad física tanto de niños, jóvenes y adultos.

Durante la protesta manifestaron que la empresa de transporte “PROTUR”, está brindando un pésimo servicio, desde conductores prepotentes hasta unidades en mal estado e inclusive en diversas ocasiones no pasa en sus rutas establecidas, lo cual, afecta directamente a los alumnos de dicha telesecundaria.

De la misma forma piden la instalación de paraderos, ya que los habitantes de IMI se exponen a que sean atropellados, pues mayormente los vehículos en esa parte del municipio circulan a exceso de velocidad.

“Si de mañana está terrible, de noche está peor, sumamente peligroso y grave, no hay luz hay una oscuridad total, no hay paraderos, estamos en medio de la oscuridad cruzando y por poco atropellan a una persona; una vez vino una persona de la tercera edad que vive hasta el fondo de IMI lo bajaron en la carretera porque el chófer no quiso entrar no hay respeto”, manifestó la ciudadana Laura Cab Hernández.