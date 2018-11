Continúan apareciendo registros abiertos y rotos en pleno Centro Histórico de la ciudad, sin que hasta el momento la autoridad correspondiente se haga responsable, de estos desperfectos que no sólo dan una mala imagen sino también representan un peligro para la ciudadanía.

Ante estos casos, la Unidad Administrativa de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche, debería estar a cargo de reportar estas anomalías que se convierten en trampas, donde pueden resultar lesionados decenas de campechanos y turistas que transitan por está zona importante del municipio, debido a su actividad comercial, y turística.

Sin embargo ni la pasada administración de Edgar Hernández Hernández y la actual encabezada por Eliseo Fernández Montúfar han hecho algo al respecto, pues siguen en las mismas condiciones, ya que hasta la fecha la empresa responsable que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha sustituido las tapas.

Además de que Protección Civil Municipal no ha colocado un señalamiento para la prevención, situación, por lo cual vecinos y comerciantes han optado por poner cualquier tipo de objeto, para que los ciudadanos eviten pasar por ahí, ya que las autoridades han demostrado el poco interés de solucionar está problemática.

Ciudadanos que transitaban por el lugar, lamentan que hasta la fecha no han podido remplazar las tapas de los registros que se encuentran en el primer plano de la ciudad, lo cual, deja una mala impresión a los turistas que están concentrados siempre por la zona.

La señora Rebeca Reyes Méndez, espera que las autoridades actúen al respecto antes de que ocurra un accidente, “no descartó que no haya ocurrido algún accidente por aquí, es un peligro para la ciudadanía y los turistas, esperemos que no se lleven una mala imagen de nuestra ciudad por culpa de las empresas responsables y del Ayuntamiento que no lo ha reportado o no pone mano dura para que cumplan con su obligación.”