Como parte de la tradición por el Día de Muertos, decenas de familias campechanas acuden a los cementerios a visitar a sus familiares difuntos, sin embargo, la saturación de espacios en los panteones es un problema que prevalece.

Ciudadanos señalan que las autoridades han abandonado los cementerios, por lo cual, piden que es hora que tengan conciencia de que los muertos también necesitan un buen descanso y los visitantes un camino para que puedan llegar a las tumbas, ya que cada vez es imposible transitar en los panteones y tienen que estar saltando las criptas, sobre todo en estas fechas.

Don Rogelio Salazar, manifestó, que muchos campechanos se quedan con las ganas de visitar a los fieles difuntos, ya que los espacios resultan demasiados pequeños, para cruzar entre las tumbas, lo cual, en estos días 1 y 2 de noviembre es imposible transitar por el panteón.

“Esto es una grosería completamente, ahorita venimos a ver a nuestro ser querido y no podemos ni pasar entre tumba y tumba, ya no se puede venir ni a los cementerios, nosotros pueblo ya no sabemos ni qué hacer con estas benditas autoridades, que tiene olvidadas calles, colonias y vemos que hasta cementerios”, señaló.

Mientras tanto, la señora Martha Ic, comentó, que hace varios años cuando compraron un espacio en el Cementerio de Santa Lucía, había paso y podían pasar tranquilamente sin atropellar las tumbas, lo cual, es lamentable la situación que se vive actualmente.

“Nos duele hasta el corazón con saber que tenemos que ir saltando las tumbas de varios difuntos, porque nadie se hace cargo de esta situación, ojalá que las autoridades competentes se den cuenta de esta situación y que lo arreglen o aunque sea que no sigan saturando los cementerios” , indicó.

Cabe mencionar, que la saturación en los panteones es una de las problemáticas que presenta el municipio, sobre todo en el de Santa Lucía, San Román y el de Samulá, donde la ciudadanía para visitar a un ser querido tienen que pasar sobre las tumbas de los difuntos.