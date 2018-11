El Partido de la Revolución Democrática en Campeche, fijó posicionamiento respecto a los resultados de la consulta que impulsó Morena para definir si se continuaba con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Víctor Améndola Avilés asegura que este instituto político nunca ha estado en contra de los ejercicios de democracia participativa ni mucho menos en contra de las consultas populares, pero que el PRD, no los respaldará cuando se realicen fuera de la legalidad y en contra de lo que marca la Ley Federal de la Consulta Popular.

“No estamos de acuerdo con la manipulación y el embuste. Por lo tanto, en el PRD Campeche desconocemos los resultados de la consulta ilegal organizada por Morena, es un acto de simulación totalmente demagógico”, expresó.

No es posible que, en un país con 130 millones de habitantes, se quiera argumentar que supuestamente lograron alrededor de 1 millón 600 mil votos lo que representa el 1.3 por ciento del padrón a nivel nacional. Aceptarlo es una decisión irresponsable y es una falacia lo que el gobierno electo le está vendiendo al pueblo de México.

Finalmente, Améndola Avilés manifestó que espera que con la relación de López Obrador con el empresario José María Riobóo no se esté ante el viejo caso de tener un grupo de contratistas que se beneficia por las obras del próximo nuevo gobierno.

Riobóo participó en las licitaciones públicas del aeropuerto de Texcoco y recriminamos que no se hayan tomado en cuenta sus proyectos porque evidentemente no era del grupo de empresarios afines a Peña y la gran corrupción que hay a su alrededor, pero Rioboó quería invertir. La gran pregunta es: ¿si hubiese salido beneficiado en las obras de licitación, habría promovido la no edificación en Texcoco? – Claramente hay un conflicto de intereses y si la bandera del cambio de López Obrador es la honestidad y el combate a la corrupción, por el bien de las y los mexicanos y de nuestro país, se deben eliminar las viejas prácticas de imposición que van contra la legalidad y la voluntad ciudadana, de lo contrario, esta presidencia electa, queda al descubierto como promotora de estos actos ilegales.

Los mexicanos no votamos por esto.

