En la décima primera sesión del Congreso del Estado de Campeche, el diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Merck Estrada Mendoza, en su uso de la palabra presentó una iniciativa para reformar los artículos 22, 23, 27, 72 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esto con la finalidad de lograr que la Presidencia de la Junta de Gobierno y Administración sea rotativa, pues alegó que las representaciones minoritarios están siendo excluidas para trabajar.

“Somos 35 diputados que debemos tomar en conjunto las decisiones…tenemos exclusión de las minorías por ello solicito que durante los tres años la Presidencia del Congreso sea rotativa, correspondiendo el primer grupo parlamentario que tuvo la mayor cantidad de diputados, el segundo año a la primera minoría y en su tercer año a la segunda minoría” precisó, el panista.

Por lo que ante su intento de clase moralista y legislativa, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Gabriela Sánchez Prevé, le expresó a Lenin Estrada, que son los panistas quiénes no han querido trabajar con el resto de los legisladores pues se han negado en repetidas ocasiones a tomar protesta y trabajar en las comisiones que les fueron asignadas.

Y aunque Estrada Mendoza, intentó defenderse solo dijo que los panistas han trabajado en las calles para el beneficio de los ciudadanos, solo logró que la legisladora, Karla Toledo Zamora, lo invitará a que se ponga a estudiar la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

“Para venir a exponer motivos primero hay que estudiar y hay que estudiar la Ley Orgánica… aquí muestra las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno en el artículo 24… los 35 diputados trabajamos todos los días en las calles para traer aquí la voz del pueblo, recorremos las calles y por eso estamos aquí para defender a esos ciudadano que votaron por nosotros que sí ganamos en las urnas” reafirmó, Toledo Zamora.

Pero la estocada final se la dio el diputado y representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alvar Ortiz Azar, pues acusó a los panistas de ser los únicos que no querían que las representaciones minoritarias presidiera Comisiones Ordinarias por lo que no dejo pasar la oportunidad de felicitar a Merck por su mejora a la hora de leer.

“Veo que has estado leyendo la Ley Orgánica aunque te hace falta un poquito, pero quiero comentarte amigo que hay tiempo para todo, para salir a las calles, para estar con los ciudadanos, pero también tiene que haber tiempo para trabajar en las comisiones y creo que una vez más caen en falta de congruencia porque al final del día quiénes no están trabajando en las comisiones son ustedes… me da mucho gusto que te estés preparado se nota en tu capacidad de lectura” finalizó, Alvar Ortiz.