Cuestiona Juárez Cisneros que López Obrador y Morena pretendan minimizar el impacto financiero que generó la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco

Palacio Legislativo (Notilegis).– El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, cuestionó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, pretendan minimizar el impacto que generó la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, en los mercados financieros.

“Ellos dicen que no pasa nada, que todo está en orden. Pero solamente un ciego no se da cuenta que estamos en una situación complicada y minimizar la realidad y hacer como que no pasa nada, no es correcto”, indicó en declaraciones a la prensa.

Ayer, López Obrador, anunció la suspensión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y la habilitación de la base militar de Santa Lucía, ambas en el Estado de México, además de reacondicionar la terminal aérea de la Ciudad de México, como resultado de la encuesta que se realizó la semana pasada.

El peso mexicano registró ayer una caída frente al dólar, ubicándose éste último hasta en 20.35 pesos, y el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomó 4.20 por ciento.

“Es muy lamentable y triste para el país lo que está pasando. Lástima por México”, externó Juárez Cisneros.

Sostuvo que sólo “una oposición responsable, digna, constructiva, como la del PRI, que sustenta sus opiniones en la razón y en la reflexión”, podrá hacer frente a determinaciones de esta naturaleza.

Recordó que la dirigencia de su partido analiza la estrategia legal que seguirá para que, cuando inicie la próxima administración federal, el 1 de diciembre, actúe desde el punto de vista jurídico.

“Vamos a esperar primero a que inicie la administración, que se tomen las decisiones con el sustento jurídico y ya veremos después cómo la dirigencia del PRI nos convoca para tomar una determinación”, apuntó.

El líder parlamentario también se refirió a la advertencia que hizo el banco suizo UBS de que tras los resultados de la consulta sobre el NAIM, se abre la posibilidad de que un referéndum sea aprobado y López Obrador extienda su mandato presidencial de seis años.

Dijo que esto sería “verdaderamente delicado” y confió en que no habrá “extralimitaciones para llegar a esto”.