México se encuentra en un proceso de incertidumbre en el plano político, económico y social, situación que puede traer como consecuencia, una polarización de la sociedad, aseveró el Dr. Juan Carlos Botello Osorio, profesor investigador de la Facultad de Comercio y Estrategia Internacional de la UPAEP.

Indicó que el momento histórico que se está viviendo en el país nos enseña a desaprender lo aprendido, pero también nos enseña a aprender del pasado y cambiar lo que no nos gusta y en el caso de la democracia participativa, no debe ser un escaparate para gobernar, en donde no haya respeto a las leyes.

Advirtió que la cancelación del proyecto del NAICM, se tradujo en una pérdida económica importante, decisiones que “nos arrojan ciertos niveles de incertidumbre para el país, y eso que todavía el presidente electo no asume el poder del gobierno”.

Asimismo, señaló que los empresarios mexicanos no tienen un panorama certero del rumbo que tomará la economía del país, debido al tipo de decisiones que está tomando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que con la decisión de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “Andrés Manuel López Obrador se sacó la rifa del Tigre, porque él va a tener que dar toda una solución financiera a este problema que ya se vino por la cancelación del NAICM”.

Por lo tanto, dijo, estamos viendo que las decisiones tomadas con este tipo de consultas que “si bien revisamos el artículo 35 de la Constitución, prácticamente una consulta popular, la puede convocar solo el Congreso y la puede convocar a petición del presidente en funciones y la puede convocar por un grupo de ciudadanos. Pero sólo es el Congreso quien la puede convocar y con lo que se registró en días pasados, no fueron los métodos y formas correctas, de ahí los resultados que se obtuvieron”.

El Dr. Botello Osorio acotó que lo más preocupante para los diferentes sectores productivos del país es la incertidumbre y la certeza jurídica que las empresas a nivel internacional y a nivel nacional van a tener de aquí en adelante, es decir, no hay un panorama certero para las empresas, aun cuando el presidente electo haya señalado que “no deben tener miedo los mercados, al contrario, yo pienso que está diciendo todo lo opuesto, ténganme miedo porque probablemente pueda tomar decisiones a título personal o más radicales como la que se pudo ver ahora con la cancelación del NAICM”.

Por su parte el Dr. Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, comentó que si bien con esta decisión de AMLO, el país puede entrar en una recesión económica, esto no significa que sea una catástrofe, porque estamos viendo señales que nos indican que todavía puede registrarse cierto crecimiento económico al interior de México, pero algo que si se va a registrar es que “desde el punto de vista de las estadísticas, las decisiones que tome el gobierno que está por entrar va a provocar que las metas de inversión extranjera del sexenio anterior no se cumplan, situación que le va a pegar al tipo de cambio que va a ser diferente cuando salga Enrique Peña Nieto y cuando asuma el cargo AMLO”.

Por lo tanto, urge dar certeza jurídica y rentabilidad a los inversionistas del país que están realizando este tipo de operaciones y por consecuencia, enviar mensajes hacia afuera de México de que hay seguridad y rumbo fijo para las inversiones y crecimiento económico interno.

Dijo que en estos momentos para México hay dos situaciones que deben ser atendidas inmediatamente, la inseguridad y la falta de distribución de la riqueza, “si se tienen esos dos elementos solucionados, tendrá otra imagen el país. Hasta este momento, no he visto ninguna acción de gobierno que esté estructurada de manera tal como la que tomó el presidente electo, hay prioridades y aunque el aeropuerto se haga en Santa Lucía o en Texcoco, si no hay seguridad, esto no va a crecer. Nuestro principal problema como país es la inseguridad que no nos deja crecer en los demás aspectos”.

