Aunque no es de carácter obligatorio la certificación de enfermeras en el país, se registra un avance significativo con el compromiso de actualizar sus conocimientos y brindar un mejor desempeño ético, sin embargo, las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son quienes tienen menor participación en estas evaluaciones, indicó, la coordinadora general de la Comisión Nacional de Certificación de Enfermería de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, Rafaela Lazcano Pérez.

Indicó, que la certificación en enfermería inició hace unos 9 años, y aunque al principio avanzó lentamente, actualmente hay más interés en este sector de comprometerse y aceptar la certificación, ya que es de manera voluntaria, siendo importante que al menos cada 5 años tengan que evaluarse, para que conozcan que tan actualizadas están y como van creciendo para ser más competentes.

Precisó, que los aspectos que se evalúan van desde sus conocimientos hasta desempeño ético en el lugar donde están elaborando, agregó, que especialmente está certificación son para enfermeras que poseen un título o una cédula profesional, porqué hay casos que son auxiliares de enfermería y que en futuro también podrán tener la oportunidad de estar certificadas.

“La certificación traen beneficios, primeramente para la enfermera que se certifica porque se da cuenta el nivel de preparación y de que requiere, en que cursos puede participar, y congresos para actualizarse”, dijo.

Además, que en las instituciones que laboran será de prestigio, al tener un importante porcentaje de personal certificado, que trabaja con calidad, para que la población reciba buena atención de salud.

En ese sentido, indicó, que las instituciones de salud que tienen mayor porcentaje de personal certificado es la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Salud (ISSSTE).

“Las del IMSS están participando un poco menos, aunque yo soy egresada del IMSS me gustaría que participarán más. Todas las que asisten a una evaluación no logran certificarse entre un 5 a 7 por ciento no aprueban”, señaló.