La industria que está trabajando e innovando en procesos y herramientas de automatización, en promedio está creciendo en un 53 por ciento su rentabilidad, manifestó el Mtro. Guillermo Pérezbolde, Presidente de la American Marketing Association, en su visita a la UPAEP.

Dijo que esto se debe a que están dependiendo del factor humano o del error humano para que se dé una respuesta o se atienda a un consumidor. “Pero aquí lo importante es que no se están quitando fuentes de trabajo, sino que se están llenando los espacios que el humano no está llenando, en las noches, en los fines de semana o días festivos. La automatización no busca sustituir al ser humano, sino ayudarlo a mejorar lo que está haciendo actualmente. La automatización no viene a quitar fuentes de empleo, sino más bien viene a empoderarlas, a darle herramientas para poder hacer las cosas mejor”.

Aclaró que el tema de la automatización está más ligado al acceso a Internet, porque son herramientas digitales que permite eficientar los servicios de una manera más rápida y directa con los clientes.

Explicó que en la actualidad las herramientas de automatización están permitiendo que a toda la gente se le responda por lo menos a cierto nivel y sobre todo, que se les dé seguimiento a las personas que estén interesadas en un bien o servicio.

Reiteró que las empresas deben innovar y buscar nuevos modelos para llegar al consumidor, presentarle los diferenciadores que resulten atractivos de lo que se está ofreciendo para que se convierta en un nuevo cliente.

Abundó que las empresas grandes son las primeras en utilizar los procesos de automatización, es decir, esto lo están haciendo con la finalidad de buscar nuevos mercados y nuevas maneras para hacer las cosas.

Enfatizó que las dos grandes industrias que se están enfocando en el uso de la automatización son primero la turística, relacionadas con temas como viajes, boletos de avión, hoteles, renta de autos o compras de tours; y la segunda, el e-commerce (comercio electrónico) en donde se comercializan cualquier tipo de productos, también está aprovechando la automatización para no dejar ir al cliente que ya se tiene, al que vio pero no compró

Advirtió que una desventaja que tienen las PYMES es que están más preocupadas por producir o por cumplir con lo que producen en bienes y servicios, y desgraciadamente el tema de innovación es lo que dejan al final Y por ello, las PYMES están más rezagadas en ese sentido y no se han metido en este tema de automatizar sus procesos y crezcan más allá de lo previsto.

En conferencia de prensa y acompañado por el Dr. Felipe Burgos Ochoategui, Decano de Ciencias Económico Administrativas y del Dr. Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, dieron a conocer la temática que se están abordando en el 8º Congreso Internacional de la Escuela de Negocios.

El Mtro. Pérezbolde subrayó que las empresas actualmente no sólo deben lograr que las personas compren los productos o servicios, sino que logren fidelizarlo, que compartan sus experiencias con otros para que a su vez sumen a otros clientes.

Por su parte, el Dr. Anselmo Chávez Capó, habló de la importancia que juega el Buró de Crédito y de cómo se va generando la información de las personas dentro de este organismo y de cómo “dan pie para que cada persona sea calificada de una manera adecuada por esta instancia y conocer las ventajas de contar con un historial crediticio bueno y los riesgos y desventajas en el caso de contar con un historial negativo”.

Asimismo, el Dr. Anselmo recordó que es importante que las personas estén conscientes de la capacidad económica que tengan para adquirir un crédito y del buen manejo que se puede hacer del mismo dentro del Buró de Crédito para poder tener acceso a otro tipo de créditos y montos.

Por último, el Dr. Felipe Burgos Ochoategui, Decano de Ciencias Económico Administrativas de la UPAEP, enfatizó que están participando más de mil, 200 estudiantes de diferentes partes del país, quienes a lo largo de la semana están en talleres, conferencias y paneles de discusión.

De igual forma, dijo, estamos ofreciendo un evento de primer nivel que complementa la formación académica de los jóvenes universitarios y en un tema que viene a ser muy relevante, muy de actualidad que es la industria 4.0 y todos los impactos que llegue a tener ya en el mundo laboral.

