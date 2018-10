La creación de la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas debe analizarse a profundidad, así lo señaló, la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Adriana Ortiz Lanz, tras el punto de acuerdo que ayer causó revuelo en el Congreso del Estado, pues integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y del Partido Acción Nacional (PAN), acusaron a priistas de no darle la importancia que se merece.

Sin embargo, Ortiz Lanz, bajo su experiencia en la Cámara de Diputados, mencionó, que cualquier tema que atiende una demanda social debería incorporarse a la discusión y darse en los términos necesarios para atenderlos, por lo cual, los legisladores deben ser cuidadosos al momento de plantear los puntos de acuerdo.

“A veces pretendemos que incluso este por encima de una ley y lo que no se puede permitir también es que por muy noble que sea la causa y razonada, que un punto de acuerdo pretenda que se vaya en contra de lo establecido en el marco legal”, dijo.

Reconoció, que siempre será urgente la atención de este tipo de asuntos, pero no debe existir darle prioridad por fines políticos, haciendo a un lado la importancia del tema, por tal razón, es viable que se atiendan y analicen a través de las vías legales que hay en el Congreso y otras instancias, para mayor efectividad.

“Lo que quiero decir, es que siempre debemos ser cuidadosos de cual es la mecánica de un Congreso Local o en el Congreso de la Unión como me tocó, porque todos esos recursos legales siempre tienen el porqué otorgarse o no y no corresponder a caprichos sino se tiene que ceñir a lo que dice al marco legal”, manifestó Ortiz Lanz.