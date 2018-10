La falta permanente de instalar filtros de inspección del alcoholímetro en los diferentes puntos de la ciudad y sanciones severas, para que los establecimientos que se dedican a vender bebidas alcohólicas lo hagan bajo normatividad, ha generado que el malecón de la ciudad se convierta en un ring de boxeo y un espacio de bailes exóticos.

El restaurante-bar “Las de Guanatos”, es claro ejemplo de lo anterior, ya que el pasado fin de semana, donde se suscitó una riña entre mujeres bajo los influjos del alcohol, donde tuvieron que intervenir elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para poner orden ante tal hecho vergonzoso.

Razón por la cual la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRICAM), intervino y clausuró el lugar al no respetar el giro de consumo y se hizo acreedor a la suspensión temporal para la venta de alcohol.

Hay que recordar que no es la primera vez que ha sido suspendido temporalmente, ya que a través de redes sociales se ha dado conocer numerosos denuncias, desde venta de alcohol a menores de edad, alcohol adulterado, venta excesiva de bebidas fabricantes que han provocado desde riñas entre jóvenes, hasta bailes exóticos para “ganarse un cubetazo”, así como también del excesivo volumen del sonido dentro del lugar.

Fue en el 2015 que fue clausurado por primer a vez, ya que presuntamente vendían alcohol adulterado, y nuevamente en el 2016 por infringir la ley, en lo que respecta la entrada de menores de edad y no respetar el horario de acuerdo a su giro establecido.

Dado a la situación constatamos que no es suficiente revisión de alcoholímetro cada 15 días como lo fue la última vez o cada determinado tiempo, así como también, que las sanciones que reciben las empresas por no respetar la ley no son suficientes, para que puedan cumplirlas, ya que les basta con pagar cierta cantidad y continuar con las irregularidades.