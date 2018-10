220En la octava sesión de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado los diputados locales sometieron a votación el punto de acuerdo para promover ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en sus fracciones de I y II promovida por el diputado perredista, Luis Alonso García Hernández.

Con 8 votos en contra en su mayoría del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y 26 a favor incluyendo a la diputada de MORENA, Selene Campos Balam, quedó aprobado el punto de acuerdo para que dicha iniciativa sea enviada a los legisladores federales.

Por su parte el coordinador parlamentario de Morena, Jorge Luis Flores Pacheco, expresó que votaron en contra pues consideran que el perredista solo busca “adornarse” de una propuesta que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ya tiene contemplada y que incluso ya está siendo analizada a nivel federal.

“Entonces para nosotros no es correcto que estemos tratando de decir que se va a solicitar algo que ya está, para nosotros el PRD está siendo, primero un tema mediático además de adornarse de algo que no es así, esta iniciativa que ya entro a la cámara de diputados y abarca mucho más que eso, entonces lo que nosotros votamos es que vaya se vaya a comisiones y votamos en contra para que no se mande así, tiene incongruencias jurídicas” aseguró, el morenista.

Pero tal parece que a los integrantes del grupo parlamentario de morena cuando les conviene los puntos de acuerdo sí deben pasar primero por las comisiones para que sean enriquecidas con investigaciones más a fondo, pero cuando las cosas no salen como ellos desean, expresan que los otros partidos no desean lo mejor para Campeche, como paso con el exhorto que realizo la diputada, Sonia Taje Rosales.

“Para nosotros no tiene trascendencia porque hay temas que afectivamente hay que analizarlos con comisiones para que se enriquezca como una buena propuesta, aunque haya la ambigüedad porque a nivel federal nos dirán que nosotros no podemos legislar, entonces esa es la primera incongruencia jurídica que debiera ser modificada” reiteró, Flores Pacheco.

Cabe señalar que la iniciativa que García Hernández quiere enviar al Congreso de la Unión solicita que se le haga un aumento al impuesto que pagan las empresas para exploración de hidrocarburos, además de que pide que las extracciones de barriles se paguen ya no por kilómetro cuadrado sino por barril extraído.