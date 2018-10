En la octava sesión de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado, nuevamente la polémica se hizo presente cuando integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra del punto de acuerdo que emitió la diputada morenista, Sofía Taje Rosales, para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para la creación de la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

La sesión dio inicio con la presencia de 34 diputados, por ello al momento de realizar la debida votación para que el punto de acuerdo fuera aprobado por obvia resolución o remitido a las comisiones ordinarias, se tuvieron 17 puntos en contra y 17 a favor, por lo que la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Guadalupe Torres Arango tuvo del voto decisivo, siendo este en contra.

Situación que despertó el descontento de los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), acusando a los priistas de no tener interés en crear dichas comisiones.

Pero ante esto, el Presidente del Congreso, Ramón Méndez Lanz, precisó que la intención de reunirse con las comisiones es para que se tengan mayores aportaciones e información de personas que poseen más conocimiento sobre el tema pues anexó no es una decisión que deba ser tomada por una sola persona.

Por su parte, la diputada del partido tricolor, Guadalupe Torres Arango, expresó que no se vale que los otros grupos parlamentario intenten sacar raja política y engañar a los ciudadanos, pues dijo ellos no votaron para que no se creen las comisiones sino por lo contrario desean hacer un estudio más afondo para beneficiarlas aún más.

“Campeche no tiene una ley de víctimas que atienda, entonces necesitamos la creación de una ley de víctimas, hay una ley general de desaparición forzada a la cual nos tenemos que reglamentar, entonces sí creemos prudente y necesario poder entrar a profundidad…muchas veces en desconocimiento de la ley y al no percatarse pues entonces proceden a la raja política y hacer este tipo de argumentaciones, pero vale la pena que la ciudadanía esté enterada que lo único que estamos buscando es reforzarla, hacer los estudios en la competencia y en base a eso vamos a trabajar” reiteró, Torres Arango.

Cabe señalar que los votos en contra se tuvieron de la siguiente manera 12 de los diputados priistas, 2 del Nueva Alianza, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) tuvieron un voto cada uno.