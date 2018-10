A través del Sistema de Conciliación de Organismos Descentralizados Locales (Sicodes), personal docente de los planteles que pertenecen al Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM) centralizarán y concentrarán sus ingresos a nivel federal, ya que actualmente no se encuentra regulado y del cual no es ajeno la entidad, porqué propicia a la evasión fiscal, dio a conocer, su directora general Adlemi Santiago Ramírez.

Señaló, que actualmente son varios maestros que prestan sus servicios docentes en los 14 planteles del colegio, que cuentan con doble plaza tanto estatal y federal, e inclusive cuentan con horas de más, por lo cual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los ha comenzado a detectar y notificar.

Por tal razón, buscarán tener un control de todas las plazas y que no haya personal con doble plaza tanto en educación básica y media superior, pasándose sus horas.

“Hay gente que no solo tiene en básica sino también en el nivel superior e incluso administrativos; en esto incurrirían en un delito, lo checa directamente hacienda y nosotros no tenemos nada que ver, el problema es que muchos trabajadores no declaran sus dos trabajos, no pagan impuestos sobre esto”, señaló.

Ante ello, indicó, que están trabajando en el tema junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y también en constante capacitación por el Sistema de Conciliación de Organismos Descentralizados Locales (Sicodes).

“En el 2016 y 2017 empezó el tema del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Organismos Descentralizados Locales (PROCODES) que es la afiliación de plazas y ahorita viene SICODES, la perspectiva que tenemos en la Asociación de Colegio de Bachilleres es que dentro de seis años donde se centralizará a la base central y se le pagará al personal desde la parte federal”, agregó.

Reconoció, que aunque es un tema complicado, como COBACAM, ingresarán a este sistema para estar en orden y la federación sea quien asigne cuanto es lo que van a ganar los docentes de acuerdo a sus horas.