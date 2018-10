La Secretaría de Educación (SEDUC) a través de sus diversos departamentos, llevan a cabo diversas acciones, en beneficio de los jóvenes y personas con discapacidad, a través de becas e inclusión, para que continúen sus estudios sin problema alguno.

En ese sentido, la coordinadora estatal del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), María Angélica Sacia, dio a conocer, que han beneficiado a 470 jóvenes con una beca, para que continúen con su formación educativa.

Y ante la preocupación de los altos índices de embarazos en adolescentes, llevan a cabo la campaña de Derechos Sexuales para la Prevención de Embarazo, la cual está en su tercera etapa atendiendo a 28 secundarias técnicas de los municipios de Carmen, Candelaria, Champotón y Campeche, ya que el año pasado el Estado registró un total de 2 mil 790 embarazos adolescentes entre 12 y 19 años, por lo cual, buscan redoblar esfuerzos, para que disminuyan estas cifras.

Precisó, que trabajan con base de dos líneas, en la captación de becarios y en coordinación con los DIF Municipales, han atendido a las niñas vulnerables a través de la dicha campaña que inició en el 2017 y ahora se encuentra en la tercera fase.

En otro asunto, la encargada del departamento de Educación Especial de la SEDUC, Manuela Candelaria Pérez Pacheco, informó, que en este ciclo escolar, tienen registrado a 720 niños con discapacidad en escuelas regulares, y como parte de la implementación del nuevo modelo educativo, impulsan 3 clubs de autonomía curricular enfocados al lenguaje de señas, braille y biblioteca incluyente, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos y compartir los sistemas alternativos de comunicación.

“Buscamos más inclusión, y eliminar barreras, porque muchas veces las barreras que los niños tienen cuando entran a una escuela regular es efectivamente que no pueden comunicarse, por ejemplo un niño especial sabe braille, pero el maestro no sabe o sus compañeros no saben, entonces con esos clubs tratamos de sensibilizar a todos porque los clubs no son específicamente para niños con discapacidad sino para todos los niños que estén en ese mismo contexto”, precisó.