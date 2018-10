El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, una vez más demostró su compromiso con los campechanos, esto después de que el Alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar se acercará a la Secretaría de Finanzas y se comunicará con él, para solicitarle su apoyo para trabajar en beneficio del municipio.

“Siempre seré claro, con total transparencia, vamos a trabajar con los once municipios del Estado no importan colores, no importan partidos, la elección quedó atrás, hay que trabajar, hay que darles resultados a los ciudadanos… el presidente municipal se acercó… tuvimos comunicación vía celular y me manifestó el interés de querer trabajar, coadyuvar en equipo a favor de los habitantes del municipio de Campeche” precisó, Moreno Cárdenas.

Asimismo, el jefe del ejecutivo estatal aseveró que él es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede, pues al saber hacer política ha sostenido largas reuniones con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, obteniendo grandes inversiones y proyectos para el estado de Campeche.

“Tuve una reunión muy importante, estoy muy contento, muy echado para adelante, la reunión iba a ser de 30 minutos y nos quedamos dos horas, una reunión de trabajo con el presidente electo de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy contento, reafirmó sus compromisos con Campeche… casi no tuve oportunidad para presentarle algunos proyectos y hacerle algunas gestiones, pero le presentamos proyectos de inversión por 19 mil millones de pesos para Campeche en obras de infraestructura, en puertos, en drenaje, en apoyo al campo, en proyectos importantes” aseguro, el gobernador.

De igual forma, el mandatario estatal dijo está trabajando de la mano con legisladores federales para que en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) se le otorguen más recursos a Campeche, pues anexó que no solo ha tenido acercamiento con los diputados federales de Campeche sino también de otras entidades federativas por lo que reafirmó que a Campeche le va a ir muy bien.

En este orden de ideas, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se encuentra gestionando una nueva clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual podría contar con 90 camas y tener una inversión de mil millones de pesos.

“Nosotros gestionaremos y trabajaremos para que haya más infraestructura, más equipamiento, más programas, mejor atención y la red hospitalaria que tenemos, la red de atención a la salud hay que fortalecerla… Sí, estamos en la gestión y les doy un avance, ya saben que no me gusta anunciar nada que no tengamos amarrado pero ya estamos en la gestión final… Tuve una reunión con el director general del ISSSTE, con Florentino Castro” afirmó, Alejandro Moreno.

Finalmente, el gobernador, invito a los campechanos a disfrutar y presumir de las riquezas cultural, natural y turística que tiene Campeche por lo que manifestó se creará una página de Facebook para que los campechanos participen para ponerle nombre a la escultura del artista Jorge Marín que fue instalada en el malecón de la ciudad.