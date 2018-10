El tema de la migración es una situación urgente que requiere de atención, y es interesante que hoy se pueda ver desde la perspectiva de qué supone la migración en el entorno de un emprendimiento, de una aspiración a un estadio diferente de vida, señaló el Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP.

En el marco de la inauguración del 2º Congreso Internacional de Emprendimiento y Migración de Retorno”, organizado por el Posgrado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE) de la UPAEP, agregó que el tema de la migración es un entramado social en donde mucho tiene que ver esa cualidad de las interacciones entre las personas, lo cual nos lleva a un planteamiento más complejo, ¿Cómo es que se integra? ¿Cómo se le da la bienvenida a estos fenómenos migratorios o en su caso, qué límites se ponen?

Asimismo dijo que es importante analizar desde qué lógica se estira o se le pide a una persona, a una comunidad, a un país, a una región un ir un paso más allá en aspectos de generosidad, de solidaridad, de humanidad, de mínimos elementos de carácter salubres para poder acoger y acompañar. Y qué supone esto para la comunidad migrante y también para la comunidad que recibe a esas personas.

Refirió que el fenómeno migratorio es un asunto en el que la humanidad constantemente busca encontrar un mejor estadio de felicidad y si nos referimos a dicho fenómeno, este es el impulsor principal, para que las familias de diferentes partes del mundo busquen un lugar en donde no solo les dé mayor felicidad, sino que encuentren la tranquilidad que buscan para normalizar su vida y alcanzar sus aspiraciones más básicas o pretender un desarrollo mayor, buscar las posibilidades de despliegue de los talentos quizá más edificantes.

Apuntó que la cuestión de la felicidad viene por preguntarnos ¿Qué es de nuestra vida? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué formamos una familia? ¿Por qué nos apostamos por la educación de los hijos? ¿Por qué nos apostamos por un proyecto educativo? Y la pregunta al final nos lleva precisamente a este tipo de cuestiones que suponen un afán de trascendencia, pero de nuevo al atender estos fenómenos migratorios y entender que en nuestra dinámica social no nos manejamos solos, nadie está aquí por su propio pie y nadie se puede entender sin la interacción con los otros.

Este congreso resulta pertinente para el momento que estamos viviendo en estos días en México y nuestro entorno, y buscar desde la academia que perspectivas podemos proponer y en ese imperativo de ser congruentes, qué acciones podemos llevar a cabo con todas estas familias que buscan un porvenir mejor, acotó el Dr. Baños Ardavín.

Subrayó, “tenemos migración entre países, pero también tenemos migración interna, tenemos realidades en nuestro país que suponen per sé un gradiente que necesitamos entender y que requiere de una respuesta, una respuesta desde nuestra concepción antropológica, desde nuestra idea de sociedad y luego desde ese ánimo de ser congruentes con nuestro pensamiento”.

En ese orden de ideas, felicitó a todos los participantes, de manera particular a los investigadores que asistieron de diferentes estados de la república mexicana, de manera presencial y online, así como a los visitantes de otras partes del mundo.

Por su parte el Dr. Miguel Cruz Vásquez, profesor investigador del posgrado en Planeación Estratégica de la UPAEP, agradeció al Dr. Martijn Hendriks, profesor investigador de la Erasmus University Rotterdam de Holanda, por compartir sus conocimientos sobre temas de migración y participar dentro del segundo congreso internacional, con la conferencia: “Do International Migrants Increase Their Happiness and That of Their Families by Migrating”, y hablar de qué está pasando en diferentes partes del mundo con el fenómeno de la migración de retorno.

Abundó que la dinámica del congreso estuvo sustentada en la participación de varios investigadores de diferentes universidades del país, como el Colegio de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Colegio de Michoacán, la Ibero Puebla, Universidad de las Américas Puebla, y la UPAEP , entre otras instituciones.

En la inauguración del 2º. Congreso Internacional de Emprendimiento y Migración de Retorno, el Dr. Emilio José Baños Ardavín, estuvo acompañado por el Dr. Martijn Hendriks, profesor investigador de la Erasmus University Rotterdam de Holanda; por el Dr. Miguel Cruz Vásquez, profesor Investigador en Planeación Estratégica y el Dr. Alfonso Mendoza Velázquez, Director del Centro de Inteligencia e Investigación Económica (CIIE) UPAEP.

Boletín