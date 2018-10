El nuevo enfoque para el impulso de la acuacultura en México implica diversificar la producción con especies de alto valor comercial en zonas con vocación acuícola probada, crear una dinámica empresarial con la promoción de proyectos detonadores en áreas estratégicas; establecer la cultura de sustentabilidad en los cultivos para evitar impactos negativos en sanidad, uso de agua e impacto ambiental, así como ofrecer al sector productivo nacional condiciones semejantes a las de países líderes a nivel mundial.

Lo anterior se deriva de los conceptos vertidos durante el 5° Foro Acuícola y Pesquero UNPAC-CNC auspiciado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), celebrado en la ciudad de San Luis Potosí con el tema “Acuacultura y pesca, las fortalezas de México”.

Ahí, el Visitador Regional de la CONAPESCA, José de Jesús Gallo Ramírez, al exponer la situación actual y perspectivas de la acuacultura en nuestro país, apuntó que el valor de la producción acuícola pasó de 7,553 millones de pesos en 2012 a 18,239 millones de pesos en el 2017 logrando un incremento del 142%, como consecuencia de que entre 2012 y 2017 la producción acuícola se incrementó en 65% pasando de 245 mil a 405 mil toneladas, (160 mil toneladas más en el periodo).

Jesús Gallo Ramírez, con la representación del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, destacó que actualmente operan 9,230 granjas acuícolas que producen camarón, tilapia, ostión, carpa, trucha y bagre entre otras y se producen 405 mil toneladas anuales de especies acuícolas que representan el 19 por ciento de la producción pesquera nacional.

Precisó enseguida que se han identificado áreas de aptitud acuícola con una superficie total de 20 millones de hectáreas en 24 entidades federativas, y entre ellas destacan Chiapas, Michoacán Veracruz, Tamaulipas y Campeche.

En su oportunidad, Juan Carlos Gómez Nava, Integrante de la Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero de Fomento Acuícola y Pesquero, de la CONAPESCA, estableció que el nuevo enfoque para el impulso de la acuacultura tiene que ver con acciones concretas de apoyo directo del gobierno, promoción de inversiones y un adecuado marco regulatorio.

Y en ese sentido, al hablar de la acuacultura y pesca como negocio, dijo que se requiere estimular el desarrollo tecnológico, soporte y asistencia técnica, instalaciones de unidades piloto, vinculación con empresas e instituciones para proyectos estratégicos, apertura a la inversión extranjera, promoción de inversiones nacionales y ampliar la participación de instituciones financieras, así como impulsar el ordenamiento de zonas, otorgamiento de concesiones o permisos y certeza jurídica.

Dijo que ante la tendencia de crecimiento poblacional y los requerimientos de productos alimenticios de alta calidad nutricional, la demanda de camarón, salmón y peces marinos cultivados seguirá creciendo y de acuerdo con la FAO, la acuacultura suministrará en el 2030 el 60% del pescado para consumo humano directo, lo que significa que crecerá un 47% entre 2012-2022.

Indicó Juan Carlos Gómez que el mercado interno representa un amplio potencial, pues el consumo per cápita está creciendo (2.5 kg en solo tres años ,hasta alcanzar los 4.3 en esta administración) y cada kilogramo adicional de consumo requiere al menos 120,000 toneladas de disponibilidad, independientemente que los mercados internacionales como Estados Unidos, Japón, Europa y China seguirán creciendo en su demanda de pescados y mariscos, por arriba de su crecimiento poblacional.

Con la participación de más de 500 productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de diversas entidades del país, de autoridades federales, estatales y municipales, el evento organizado por César Velasco Macías, Presidente del Comité Directivo Nacional de las UNPAC-CNC, contó con la presencia del Secretario de Pesca y Acuacultura del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, Víctor Manuel Galicia Ávila, en representación del presidente del CEN de la CNC, Ismael Hernández Deras.

Víctor Manuel Galicia les dijo a los asistentes que la acuacultura es una importante opción que la agricultura no les puede proporcionar, “y si la saben aprovechar, les puede dar de comer; su rendimiento es mejor que producir maíz o frijol en una hectárea; no sólo será un sustento económico, sino que es un negocio que les dará un ingreso para el sostenimiento de sus familias y esta actividad es tan sencilla como próspera; no se necesita una flota pesquera, e incluso se puede desarrollar en el patio de la casa”.

En representación del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, asistió Francisco Javier Valenciana, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y por parte del sector pesquero organizado estuvieron los presidentes de los Comités Sistema Producto de Escama Marina, Tilapia, Rana Toro y Peces de Ornato, Jaime Santiago Rojas, Juan Tomás Castillo Escobar, Edwin Ernesto Radilla Fajardo y Teódula Pavón Valdivia, respectivamente.

Boletín