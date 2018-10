Mientras algunos diputados de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado de Campeche se pelean, hacen solo exhortos y algunos exigen otras comisiones, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Sánchez Cerino, en el uso de la palabra invitó a sus compañeros legisladores para ya no crear más leyes.

“Quiero decirles a todos que ya no creemos más leyes, no tiene caso crear más leyes, debemos revisar las que existe, modernizarla y aplicarlas, porque no puede ser posible que los delincuentes actúen impunemente en las calles mientras muchos ciudadanos inocentes están en la cárcel pagando un delito que no cometieron, por eso les digo que trabajemos todos juntos por un Campeche mejor” externó, el diputado del municipio de Carmen.