Este martes se realizó la sexta sesión de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, pero por tercera ocasión los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) se negaron a tomar protesta a las 4 comisiones que les fueron asignadas para trabajar en beneficio de los campechanos.

“El tema es que no podemos tomar protesta de lo que no estamos de acuerdo, la Ley en el artículo 36 y 37 tiene muy claro cómo debe de ser y como deben estar formadas las comisiones y dice que en acuerdo los grupos parlamentarios formarán las planillas y el grupo parlamentario de Acción Nacional no estuvo incluido” manifiesta la coordinadora del grupo parlamentario del pan, Nelly Márquez Zapata.

Lo cierto es que lejos de estar respetando la Ley Organiza del Poder Legislativo del Estado de Campeche, los panistas son los únicos que se encuentran violando los artículos 36 y 37 de dicha ley, pues estos señalan que las comisiones ordinarias deberán ser propuestas por todos los grupos parlamentarios por lo que en éste caso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) estuvieron de acuerdo, siendo ellos mayoría.

Ante esto, los panistas solo dejan ver que por simples “caprichos” no han decidido ponerse a legislar en temas que a la ciudadanía le compete, situación que, al parecer a la diputada, Nelly Márquez “no le quita el sueño” pues dijo seguirán insistiendo para que las comisiones sean modificadas.