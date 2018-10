Por culpa de entidades federativas que no hicieron uso correcto de sus recursos federales y el debido proceso de transparencia fueron cancelados más de 100 millones de pesos que el gobierno federal otorgaba a todos los estados para la construcción de diversos rellenos sanitarios, lo que afectó severamente a Campeche, así lo dio a conocer el procurador ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (SEMARNATCAM), José Bravo Negrín.

“Los rellenos sanitarios de los ayuntamientos se quedaron en 40, 50 y 60 por ciento y al ser una importante cantidad de recursos que evidentemente los ayuntamientos no tienen para cubrir y los gobiernos estatales tampoco pues se va a la basura toda la inversión, hemos estado haciendo esfuerzos para ayudar a los municipios pero estamos hablando de que lo que se pudo hacer en un año ahora se va hacer en tres, cuatro o seis años si es que se hace” precisó, el procurador.

Por lo que ante la necesidad de que el recurso económico regrese a Campeche, Bravo Negrín, señaló que es importante legislar para que los sistemas de transparencia sean más eficientes pero sobre todo dijo las sanciones y suspensión de dinero deben ser solo para los estados que no cumplan con el marco legal.

“Evidentemente hay que hacer unos esfuerzos para mejor comprobación, para mayor transparencia pero no desaparecer los recursos de un día para otro, porque causan problemas como los que estamos teniendo… sobre todo para que el que no lo cumplió pues que el próximo año no le den, incluso eso puede ser un aliciente para los que si comprueban, el próximo año tengan la posibilidad de tener más recursos” reafirmó, el funcionario estatal.

Finalmente, Bravo Negrín, anexó el titular de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, Roberto Alcalá Ferráez, se encuentra trabajando para que dicho recurso regrese a las arcas de las entidades federativas, pues Campeche solo tiene 5 municipios con rellenos sanitarios terminados.

“Campeche, Carmen y 3 municipios más cuentan con relleno ya terminado, otros apenas se quedaron en la primera etapa en la que estaban consiguiendo terreno en donde se iba a poner, Hopelchén y Calkiní son los municipios que más avances tenían y la verdad es que los alcaldes hicieron un esfuerzo importante pero ante la cantidad importante de recursos que se necesita van a pasar algunos años para que se puedan terminar” aseguró, el procurador ambiental.