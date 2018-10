Terminar con la corrupción, verdadero reto para la seguridad social: diputada Cano González

Palacio Legislativo (Notilegis).– La diputada Susana Cano González (Morena) sostuvo que el verdadero reto para la seguridad social es terminar con la corrupción e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a fin de evitar el desvío de recursos en la materia.

Al término de la “Mesa de Reflexión para la Construcción de la Agenda Legislativa sobre Seguridad Social”, en San Lázaro, señaló que el Programa del Seguro Popular no va a desaparecer, “es muy probable que le cambien de nombre y tendremos que garantizar que los recursos destinados lleguen íntegros”.

Resaltó que no se puede ser tan negativo, hay cosas buenas que se deben rescatar y mantener, pero la corrupción ha afectado muchas cosas; los centros de salud y unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido abandonadas, lo cual daña sensiblemente la adecuada atención de sus derechohabientes.

Apuntó que el IMSS es una gran institución con profesionistas comprometidos con la ciudadanía, pero los actos de corrupción han desencadenado el deterioro de los servicios y el desabasto de medicamentos.

“El IMSS ha sido muy saqueado en todos los niveles, se tiene que hacer un reacomodo de fondo para que sea un servicio de calidad”.

Cano González afirmó que el concepto de seguridad social es más amplio y hay que cambiar este paradigma, ya que la gente cree que sólo implica tener una institución que brinda servicios médicos.

Acerca del Seguro Popular, refirió que lo fundamental es que todos los Centros de Salud se reacondicionen y de ser necesario construir más hospitales. “Lo que deseamos es que a la ciudadanía se le garantice lo establecido en la Constitución, es decir, que todos tienen derecho a la salud.

Actualmente no hay el personal suficiente ni infraestructura adecuada y “son estos asuntos los que deben ser resueltos para dar un servicio eficaz y de calidad”; para ello, únicamente se requiere que “los recursos se asignen para lo que son y no se desvíen así como que quienes laboran estén comprometidos con las instituciones y no tomen lo que no es suyo”.