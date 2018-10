Y como ya se va haciendo costumbre la tribuna del Congreso del Estado de Campeche se convirtió nuevamente en un ring de “dime que te diré” entre los legisladores, pero ahora se generó entre diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly Márquez Zapata y la Presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Torres Arango.

Y es que este jueves en la quinta sesión de la LXIII (63) Legislatura del Congreso, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, en el uso de la palabra acusó a los priistas de querer tener el mando en las decisiones de la cámara, pues alegó que en ningún momento fue tomada en cuenta para la conformación de las Comisiones Ordinarias.

“Esa es la razón por la que tanto el día martes, como el día de hoy, en un caso votamos en contra y en otro no tomamos protesta ni el martes ni el día de hoy, pero eso no quiere decir que no nos interese trabajar por el bien del pueblo de Campeche, claro que queremos trabajar” señalo, Márquez Zapata.

Asimismo, la panista reiteró que, aunque no formarán parte de ninguna comisión trabajarán en las calles, colonias y municipios por lo que en son de burla hacia los diputados les pidió se cree la “Comisión de las Maquetas” de la cual ella quiere ser presidenta.

Por su parte y visiblemente enojada, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Torres Arango, en su intervención se dirigió a Nelly Márquez para darle un mensaje directo y contundente.

“En puertas cerradas y que hoy lo vamos a comentar porque así lo están solicitando, es que precisamente el grupo parlamentario del PAN no quería señores, que, los partidos minoritarios tuvieran la presidencia de alguna de las comisiones, sí vamos hablar de verdades, hablemos de verdades entonces” afirmó, la priista.

Siendo así, que Torres Arango, aseguró que en todo momento se les dio a los panistas la apertura para ser parte de las comisiones, pero ante su negativa de tomar protesta y ser parte de los trabajos legislativos ya no retrasarán las acciones que se deben de hacer en beneficio de los campechanos.

“Pero es más fácil venir a engañar a todos los ciudadanos y utilizar la tribuna para denostar, no compañera diputada, no se trata de eso, se trata de venir a trabajar para todos…como PRI nos vamos avocar a lo que nos trae a esta tribuna que es precisamente trabajar para todos los campechanos” finalizó, Guadalupe Torres.