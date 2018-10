Padres de familia del jardín de niños “Carmen Ramos del Río”, situado en Palmas II, piden la suplencia de la maestra a cargo del grupo de tercer año, quien a causa de su enfermedad ha tenido que suspender clases en diversas ocasiones.

En ese sentido, piden la intervención de la Secretaría de Educación (SEDUC), para una pronta solución, ya que la directora Iris Briceño Fernández no ha hecho algo al respecto, recalcando que no buscan afectar a la maestra sino por su salud delicada y la educación de sus hijos, es necesario de que sea removida a otro grupo pequeño.

La señora Dalia López López, aseguró, que de buena manera le pidieron una solución a la directora de la escuela, como cambiar de grupo a la maestra porque se encuentra en un estado crítico porque tiene cáncer y eso a generado que falte a sus clases y hoy precisamente se puso mal de salud.

“El lunes tuvimos una junta de padres de familia y le comentamos a la directora que queríamos un cambio de maestra porque al final de cuenta los único afectados son nuestros hijos, que ya están por salir de preescolar y deben tener un avance en sus enseñanzas rumbo a la primaria”, dijo.

Por su parte la señora, Deysi Dzul Pérez, aseguró que no están en contra de la docente, pero es evidente que por su estado de salud, no está en condiciones, para que de clases, y al mismo tiempo se descuida la educación de sus hijos, “la maestra a tenido incapacidades, desde el año pasado es esto, pero la directora no ha dado una solución al caso ni una alternativa; nosotros queremos que cambien a la maestra a otro grupo, porque nuestro grupo es casi de 30 niños, y sinceramente la maestra no puede con ellos.”

Mencionó, que la única respuesta que han tenido por parte de la directora, es que no puede haber un suplente, sin embargo, no le ha dado otra alternativa sólo tuvieron la visita de la supervisora, quien sólo les dijo que lo iban arreglar pero hasta el momento no han hecho algo al respecto.