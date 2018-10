Jóvenes campechanos con la finalizad de abrir más oportunidades de conocimiento y por lo tanto de empleo, invitan a jóvenes y adultos entre los 17 y 50 años de edad a que participen en el primer evento que se realizará en la ciudad capital denominado “Día Byte” el próximo 19 de octubre en “Punto México Conectado”.

“Nosotros nos enfocamos a tener un día programador, hoy en día las habilidades que uno tiene como profesionista no bastan con saber la paquetería de Office, no basta con saber redactar, hay que irnos más allá, hoy la programación es una habilidad requerida por muchas empresas del sector privado como algo elemental, ya no basta con saber Excel” expresó, Antonio Caamal Mouriño.

Los organizadores pertenecen a la comunidad de jóvenes que han participado en los diversos “Startup Campeche” que ha realizado la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) por lo que, pensando en apoyar a los programadores de Campeche los creadores del “Día Byte” esperan poder abrirles un mejor panorama laboral y social, pues consideran que es aún es un sector rezagado.

“Son platicas, talleres y torneos, va dirigido a chavas y chavos, o todo aquel al que les guste la tecnología y por eso ampliamos las actividades que van a ver, va hacer totalmente gratis, solo se tienen que registrar en nuestra página www.facebook.com/startupcampeche” reiteró, Caamal.

De igual manera en el evento se tendrá actividades como exposiciones tecnológicas, torneo de video juegos, codefight, entre otras, los interesados en asistir ya pueden inscribirse pues el cupo será limitado.

“Punto México Conectado se encuentra en la calle 55 x 22 en el Centro Histórico, el evento es a beneficio de nosotros los campechanos, la tecnología va avanzando y no nos podemos quedar sin generar estos conocimientos, los tiempos cambian y debemos irnos adaptando” finalizó, Néstor Ávila Chi.