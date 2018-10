Ante la manifestación de los trabajadores del Rastro Municipal de Campeche que el día de ayer martes encabezó el líder del sindicato “Corazón Valiente”, Manuel Bonilla Carrillo, el Presidente Municipal, Eliseo Fernández Montufar, en vista de no haber llegado a ningún acuerdo con los empleados simplemente decidió “suspender” a Bonilla como Secretario General del Sindicato.

El oficio con el se le notifica al líder que es suspendido de sus labores se encuentra erróneamente fundado, pues especifica que basado en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Únicos Mexicanos puede ser separado del cargo, sin embargo se equivocó de Constitución, pues debió ser la Constitución Política del Estado de Campeche. El artículo al que hace referencia corresponde a funcionarios públicos no a miembros de sindicatos, ya que estos se rigen por estatutos.

Aproximadamente a las 12 de la noche de este martes el edil panista, nuevamente por medio de sus redes sociales dio a conocer ésta decisión, pues presuntamente Manuel Bonilla se encontraba abusando de sus facultades como líder sindical y ante esto a través de un oficio en el que fundamenta que el Secretario General se encontraba violando diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que basado en el artículo 70 de la Ley Reglamentaria del capítulo XVII (17) de dicha constitución decidía “suspenderlo”.

Por lo que esta mañana, Bonilla Carrillo, simple y sencillamente le respondió que él como Presidente Municipal no tiene las facultades para suspenderlo como Secretario General del Sindicato, pues los únicos que tienen la autoridad de retirarlo del cargo son los empleados sindicalizados por medio de una asamblea general, además de que el bartículo que cita el edil, no existe.

“Está mal fundamentada, en su oficio señala un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando debe de ser de la Ley del estado de Campeche… ¿Quién lo está asesorando? Lo está asesorando una persona que lo está llevando a la derrota, lo invito a que cambie de asesor jurídico, porque solo lo fregó” expresó, Manuel Bonilla Carrillo.

Asimismo, el líder de “Corazón Valiente” afirmó, ya se encuentra asesorado por el jurídico del sindicato de “Tres Poderes” y por lo tanto tomará cartas en el asunto para seguir apoyando a los trabajadores sindicalizados y reiteró no descansará hasta que el subdirector del Rastro, José Ángel Pérez Herrera sea destituido.

“Y ahorita como ya vieron que la cosa ya paso a otro nivel, pues deciden despedir a Manuel Bonilla para que los trabajadores tengan miedo y digan no, no, no vamos a la manifestación porque si ya despidieron a Bonilla me van a despedir a mí, pero ¡NO! Yo no estoy despedido, sigo siendo el Secretario General de “Corazón Valiente” finalizó, el representante de los sindicalizados.