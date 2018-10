Ante la polémica cuarta sesión que se tuvo este martes en el Congreso del Estado y en la que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional decidieron no aceptar sus Comisiones Ordinarias y por lo tanto no tomar protesta de ley, el Presidente del Congreso, Ramón Méndez Lanz, dijo que las Comisiones no se pueden conformar con diputados que no tengan el perfil adecuado.

“Se busca el perfil profesional, la disposición, en fin, son una serie de factores. Quiero decirles que finalmente concluimos un proceso, con o sin el respaldo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional… a la hora de la plática del consenso pues decidió retirarse por que no convenía a sus intereses” precisó, Méndez Lanz.

De igual forma el Coordinador Parlamentario del PRI, dijo no buscan crear confrontaciones pues la Legislatura aún está empezando, por lo que expresó las Comisiones Ordinarias son para tratar de resolver las problemáticas que aquejan a los campechanos y no para crear conflictos entre los diputados.

“A fin de cuentas pues tomando la palabra pues vamos a revisar quiénes quieren participar, para que las comisiones se integren, por esa razón y lo que comentaban hoy, se trabaja, se busca como están integrados al menos una de las fuerzas políticas que integran el Congreso, para que puedan participar todos” reafirmó, el priista.

Asimismo, Méndez Lanz insistió que el PRI al igual que MORENA refrendan el hecho de que no obligarán a ningún legislador a trabajar, pero dejo en claro que las propuestas de las Comisiones Ordinarias se presentaron ante los diversos coordinares parlamentarios y en su momento la panista Nelly Márquez Zapata aceptó, para este martes finalmente decir “siempre no”.

“Y quiero dejarlo como es, su servidor se reunió con todas las fuerzas políticas, con todas y cada una de ellas para escuchar sus propuestas, escuchar dónde querían participar, y la mayoría de las cosas en la medida de lo posible se les permitió participar, por esa razón firman todos, por esa razón participan. Pero aquí como se trata de sacar y llamar la atención, pues bueno hacen este tipo de actitudes” reiteró, el Presidente del Congreso.