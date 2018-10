Legisladores locales lejos de ponerse a trabajar en beneficio de los campechanos, nuevamente convirtieron la tribuna en un “mercado” al disputarse la repartición de las Comisiones Ordinarias y la presidencia de las mismas, esto al efectuarse la cuarta sesión del Congreso del Estado de Campeche.

Este martes en el orden del día se tenía planeada la toma de protesta de los integrantes de las 29 Comisiones Ordinarias, las cuales en su mayoría fueron otorgadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), situación que encendió los ánimos de los panistas quienes decidieron no aceptar sus comisiones y por lo tanto no tomar protesta.

Entre las Comisiones Ordinarias que se conformaron está la de Salud, siendo presidenta la diputada, Karla Guadalupe Toledo Zamora, mientras que la diputada María Sierra Damián fungirá como secretaria y quien ocuparía el cargo de primer vocal, pero no tomo protesta era, María de los Dolores Oviedo Rodríguez, por lo mejor opto por acusar a Toledo Zamora de no tener los conocimientos para llevar la batuta de la comisión.

Por su parte, la diputada Karla Toledo, en su intervención se defendió de los señalamientos de Oviedo Rodríguez, recalcando que sí tiene el perfil adecuada, las capacidades y conocimientos, sobre todo en materia de salud pues cuenta con más de 25 años ejerciendo la carrera de cirujano dentista.

“Cuento con el perfil, tengo más de 20 años trabajando a favor de los ciudadanos en labores altruistas y sociales, sobre todo en el tema y en el caso de salud y quiero compartir que me da mucho gusto hacer equipo con la doctora Sierra, las comisiones se han buscado de manera plural para que el Congreso tenga una manera de trabajar en beneficio de todos los ciudadanos” alegó, Toledo Zamora.

Quien aprovecho la ocasión para seguir haciéndose notar fue el perredista Luis García Hernández, quien a su muy particular estilo llamo a los panistas “marionetas del Presidente Municipal de Campeche” quien afirmó que los legisladores del PAN hacen solo lo que Eliseo Fernández Montúfar les ordena.

Y quien llego a ponerle su “estate quieto” a la diputada panista fue el Coordinador del Grupo Parlamentario del MORENA, José Flores Pacheco, quien le dijo que dejara de intentar manipular a los diputados pues por años los panistas se han negado hacer la oposición que hoy intentan aparentar.

“Morena no se presta a chantajes… entiéndanlo Morena quedó para que la ciudadanía tenga la verdadera representación, nosotros no venimos a decir no por no, nosotros venimos a trabajar y si un diputado o un grupo parlamentario no quiere trabajar y si solo quiere generar confusión entre los campechanos MORENA se opone” finalizo, el morenista.