El dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Zavala Salazar, podría ser expulsado del partido y así mismo su integración como funcionario federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está en riesgo.

Pues este fin de semana fue emplazado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que aclare sus acusaciones de traidores contra los legisladores locales en funciones, esto a través de sus redes sociales el pasado 24 de agosto del año en curso.

Zavala Salazar, manifestó, no estar de acuerdo con el curso de inducción, que recibieron los diputados locales, ya que según traicionaba los ideales del Partido, sin embargo, el diputado José Luis Flores Pacheco, defendió a sus compañeros y de la misma forma se fue contra de Manuel Zavala.

Además, de que junto con los demás diputados, presentaron una queja ante dicha comisión el día 27 de agosto, por supuestas faltas al Estatuto y Declaración de principios, y que apenas el domingo dio entrada para que el dirigente morenista y Ramón Ochoa Peña, respondan por las agresiones que lanzó contra sus compañeros.

Ante la queja admitida por la Comisión, hoy en entrevista con el diputado José Luis Flores Pacheco, señaló, que la queja está a destiempo, ya que las circunstancias cambiaron y cada quien se está ocupando en lo que debe trabajar.

Sin embargo, señaló, que al tener un cause legal, Zavala Salazar tendrá que responder, para que en los próximos días haya un resolutivo, por parte de la Comisión quien determinará el destino del dirigente estatal, “por parte de nosotros se quedó asentado y Manuel hará lo conducente, a lo mejor a nivel interno estime que no sea necesario todo lo que se pidió si no otras cuestiones, ya será lo que decida nuestra comisión nacional.”

Reiteró, que actualmente al interior del partido, están enfocados en lo que le corresponde, los legisladores en su labor en el Congreso del Estado y Manuel Zavala como responsable del proyecto federal en el distrito uno.