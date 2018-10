Afirma Concheiro Bórquez que riña entre maestros de la CETEG y el SNTE en foro de consulta por la educación, en Guerrero, fue una excepción y éstos no se suspenderán

Palacio Legislativo 08-10-2018 (Notilegis).– Luciano Concheiro Bórquez, propuesto como subsecretario de Educación Superior para el próximo gobierno, afirmó que la riña entre maestros de la CETEG y del SNTE, en el foro de consulta por la educación en Acapulco, Guerrero, fue una excepción y éstos no se suspenderán.

“Lamentamos el hecho, pero considero que fue una excepción y quizá debió de haberse procesado de otra manera, pero no vamos a caer en ese tipo de provocaciones, a nosotros no nos espanta la manifestación de las críticas y no se suspenden los foros”, indicó.

Concheiro Bórquez abordó el tema, en declaraciones a la prensa, tras participar en el foro “Reforma educativa para la cuarta transformación”, organizado por el grupo parlamentario del PT.

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron, ayer domingo, en el Foro de Consulta Estatal Participativa en la entidad y se enfrentaron contra docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que obligó a cancelar el evento.

“La intolerancia en México se ha vuelto cultura y hay que trabajarla en aquellos que se llaman de izquierda y también entre quienes tienen posiciones de derecha, pues lo que nos merecemos en México es una capacidad para dialogar”, apuntó Concheiro Bórquez

Insistió en que los foros para elaborar la propuesta de reforma educativa, impulsados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, seguirán realizándose en todas la entidades e, incluso, buscarán sistematizar la información, ya que “nos está alcanzando el tiempo”.

El también investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguró se abrogará la actual reforma educativa y se realizará un cambio profundo y radical en la materia, con sentido crítico y alternativas.

“Vamos a cambiar radicalmente la mal llamada reforma educativa que más bien fue de carácter político y ahí, en la radicalidad, significa que el espíritu crítico, efectivamente, construya alternativas. Tenemos que recuperar el sentido crítico de la educación, volver a una pedagogía crítica”, abundó.

Dijo que se requiere un nuevo pacto federal, con absoluto respeto a los estados, que tolere la diversidad y acabe con el clientelismo y corporativismo del magisterio que, dijo, “es una fuente de corrupción muy peligrosa para el país”.

Subrayó la necesidad de que en esta transformación educativa participen todos los sectores, los maestros, los padres, los jóvenes y los niños, porque son los sujetos de la educación en conjunto

“Vamos a recuperar las plazas, se van a quedar en la Federación; nuestra política de becas va a ser absolutamente transparente y se recogerá la diversidad, porque la reforma educativa debe ser para todos y las diferencias regionales, locales, tienen que ser tomadas en cuenta”, enfatizó.

Cocheiro Bórquez también se refirió a la situación de las universidades públicas estatales que presentan insolvencia financiera y señaló que han “auspiciando reuniones, viendo lo que plantean los rectores, pero no nos hemos metido en la solución ni hemos prometido cosas”, ya que “por el momento somos absolutamente respetuosos del gobierno saliente”.