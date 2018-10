El Posgrado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, junto con la Facultad de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE) de la UPAEP, llevarán a cabo el 2º Congreso Internacional de “Emprendimiento y Migración de Retorno”.

En conferencia de prensa lo dio a conocer el Dr. Miguel Cruz Vásquez, profesor investigador del Posgrado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, quien estuvo acompañado por la Dra. María de Lourdes Rosas López, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la U PAEP.

El Dr. Cruz Vásquez comentó que el congreso se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre con la participación de investigadores de diferentes partes del país y la presencia del Dr. Martijn Hendriks, profesor investigador de la Erasmus University Rotterdam de Holanda, quien hablará del siguiente tema: “Do International Migrants Increase Their Happiness and That of Their Families by Migrating”, para hablarnos de lo que está pasando en diferentes partes del mundo con el fenómeno de la migración de retorno.

Asimismo dijo que este congreso internacional es una iniciativa de la UPAEP, el poder estudiar las posibilidades que tienen los migrantes de retorno de realizar actividades económicas que los pudieran absorber en nuestro país, es decir, ofrecerles alguna alternativa de supervivencia a su regreso voluntario o no de los Estados Unidos.

Agregó que la dinámica del congreso está sustentada en la participación de varios investigadores de diferentes universidades del país, como son del Colegio de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Colegio de Michoacán, la Ibero Puebla, Universidad de las Américas Puebla, la UPAEP , entre otras instituciones.

Por su parte, la Dra. Lourdes Rosas, reiteró que es importante estudiar a la migración de retorno, porque como sabemos actualmente, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se encuentra en una etapa de “estacionamiento”, es decir, ésta no ha crecido, lo que conocemos como emigración (la salida de mexicanos hacia Estados Unidos), y ahora los movimientos migratorios más importantes para nuestro país son fundamentalmente dos, la migración de tránsito de centroamericanos y el otro movimiento tan importante, que es el que abordará este congreso, que es la migración de retorno, de los connacionales que regresan a México.

Subrayó que la migración de retorno es un reto muy importante para nuestro país, porque finalmente ésta está significando muchas cosas, “que México y su gobierno tengan preparadas políticas para recibirlos, como es la generación de empleos para ellos, que tengan expectativas para obtener un buen ingreso en nuestro país, programas de salud para la gente que retorna, la reintegración al retorno, conocer si regresan a sus comunidades de origen o lo hacen a comunidades urbanas, qué esperan los que regresan, cuáles son sus expectativas, qué pasa con las familias que dejaron, en Estados Unidos o con la que se reencuentran aquí en México, estas son algunas de las interrogantes con las que tenemos que trabajar actualmente y para las que debe estar preparado el gobierno”.

Indicó que en México soló 4 de cada 10 mexicanos que regresan tienen seguro médico, es decir prestaciones a servicios de salud pública.

Dijo que en la mayoría de las personas que retornan a nuestro país es por deportación más que de manera voluntaria, y en la mayoría de los casos son varones que vienen con algunos problemas de salud, como sobrepeso, obesidad o depresión, lo cual los obliga a consumir algún tipo de estupefacientes, y por lo tanto, con todos estos problemas, tiene que lidiar nuestro país.

La Dra. Rosas López comentó que de acuerdo a información proporcionada por el Anuario de Migración y Remesas de 2018 que publican el Consejo Nacional de Población y el banco BBVA, señalan que de los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, en cuanto al peso como un indicador de salud, sólo el 22% se encuentra en su peso normal; 41% tienen sobrepeso y 35% registran obesidad. Y los estudios de migración en general, indican que un migrante deteriora su salud en la sociedad receptora.

Por lo tanto, como gobierno y sociedad, debemos pensar que la migración de retorno, presente problemas de salud de esta índole, entre otros problemas de los cuales se hablará en el 2º Congreso Internacional de “Emprendimiento y Migración de Retorno”.

Por último, señaló que la mayoría de los migrantes no fomentan la cultura del ahorro, retiran todo el dinero que reciben de las remesas para pagar deudas, compra de ropa, pago de un automóvil, o construcción de una casa, tiene una baja inclusión financiera lo que provoca que tengan también pocas oportunidades para establecer una microempresa.

Programa:

Miércoles 17 de Octubre

16:30-18:30 horas. Conferencia “Do International Migrants Increase Their Happiness and That of Their Families by Migrating?”, impartida por el Dr. Martijn Hendriks, Profesor Investigador de la Erasmus University Rotterdam (Holanda), dirigida a académicos y estudiantes interesados en el tema, en inglés.

Lugar: Salón AV6 “Santander” del edificio de Investigación y Posgrado.

Jueves 18 de Octubre

10:00 horas. Visita a la comunidad de migrantes “La Preciosita”, ubicada a 45 minutos de la ciudad de Puebla, donde el Dr. Martijn Hendriks impartirá una charla y sostendrá un intercambio de impresiones con los habitantes de la comunidad, acompañado de profesores investigadores sobre el tema.

Salida de la UPAEP: 10:00 horas. Regreso a la UPAEP: 16:00 horas.

Viernes 19 de Octubre. Presentación de ponencias.

9:00 horas. Inauguración.

9:15 horas. Bienvenida por la Dra. Rosa María Cantón Croda, Decana de los Posgrados en Ingeniería y Negocios de la UPAEP.

9:30 horas. Conferencia magistral por el Dr. Martijn Hendriks, Profesor Investigador de la Erasmus University Rotterdam, Holanda.

10:30 horas. Comentarios por el Dr. Mariano Rojas Herrera, Profesor Investigador de FLACSO y UPAEP.

11:00 horas. Comentarios por el grupo de investigación UPAEP-Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

11:30 horas. Ponencia por el Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza, Presidente de El Colegio de Tlaxcala, A.C.

12:00 horas. Ponencia por el Dr. Óscar Ariel Mojica Madrigal, Profesor Investigador del Observatorio Regional de las Migraciones de El Colegio de Michoacán, A.C.

12:30-13:00 horas. Break

13:00 horas. Ponencia por el Dr. Renato Salas Alfaro, Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.

13:30 horas. Ponencia por el Dr. Erik Tapia Mejía, Profesor Investigador Posdoctorante de CONACYT en la UPAEP.

14:00 horas. Ponencia por la Dra. Beatriz Pico González, Profesora Investigadora de la UPAEP.

14:30 horas. Ponencia por el Dr. Miguel Cruz Vásquez, Profesor Investigador de la UPAEP.

15:00 horas. Ponencia por el Dr. Raúl Bringas Nostti, Profesor Investigador de la Universidad de las Américas Puebla.

15:30 horas. Ponencia por el Dr. Miguel Ángel Corona Jiménez, Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Lugar: Salón AV6 “Santander”, Edificio de Investigación y Posgrado.

