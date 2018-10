“Yo hace unos meses le comenté a Yolanda que quería participar para la dirigencia estatal del partido y simple y sencillamente me dijo que no, le pregunte ¿Por qué? y su respuesta fue: porque ni Eliseo ni yo queremos, así de fácil” aseguró, Juan Pórtela.

El Panista, Juan Francisco Pórtela Rodríguez, externó que debido a que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra “secuestrado” por Yolanda Valladares Valle, Eliseo Fernández Montufar y Nelly Márquez Zapata, ha decidido retirarse de la contienda por la Dirigencia Estatal, pues afirmó que estos “personajes” se han dedicado a cerrarle todas las posibilidades de inscribirse.

“Se me ha negado por todos los medios competir por la dirigencia estatal del Comité Ejecutivo Estatal, la dirigente del partido ha actuado como coordinadora de campaña, ha amenazado continuamente a los militantes del partido, un servidor con todas las ganas, me presente en tiempo y forma y simplemente no me dejan participar porque no pertenezco a sus intereses” señalo, Pórtela Chaparro.

Respecto a las declaraciones que ha hecho Yolanda Valladares al asegurar que todos tienen el derecho de hacer el ridículo pues ellos ya tienen “a un nuevo dirigente”, dijo que ya nadie cree en sus las palabras pues presuntamente se ha dedicado a vender diputaciones por más de 200 mil pesos.

“He decidió dar un paso a un lado y desearle lo mejor a Pedro, él representa sus intereses y espero que ojalá le vaya bien, pero creo que le va a ir muy mal, ¿Qué futuro le espera a acción nacional con un grupo de personas que solo están destruyendo al partido?… además, Yolanda dice ser partido de oposición y se le olvida que por años ha cobrado en el cuarto piso” expresó, el militante del PAN.

Finalmente, anexó que, aunque la aún dirigente estatal del PAN, Yolanda Valladares Valle, se ha enfocado en gestionar su expulsión como panista, hasta ahora no lo ha concretado pues “solo ha hecho llamarada de petate”.