“La Empresa Unión de Camioneros de Chiná, apoya a la detención temprana de Cáncer de Mama, entre las actividades que se están organizando está el banderazo de salida a la unidad insignia que va a portar los logos alusivos a este mes, esta será el día 9 a las 12 del día en las Unidades de Especialidades Médicas” anunció, German Ayala Gutiérrez.

Por cuarto año consecutivo transportistas del poblado de Chiná se unen para apoyar a las mujeres a que se hagan sus estudios de mastografía, el representante legal, Germán Ayala Gutiérrez, aseguró que brindarán servicio de transporte gratuito al Centro de Oncología, además de que ofrecerán más de 300 mastografías sin costo para mujeres mayores de 40 años.

“También el día 11 de octubre a las 5 de la tarde aquí en la cancha de usos múltiples de Chiná, va haber una clase de Master Zumba en la cual tendremos la presencia del banco de tapitas, lo que se tiene que hacer es comunicarse conmigo al número 9811291094 y lo mágico de esto que cuando le toque su estudio puede abordar las unidades de la unión de camioneros y no va a pagar pasaje, ósea no hay pretexto para que no se hagan el estudio” recalcó, el representante legal.

Ayala Gutiérrez, precisó que el año pasado ofrecieron 300 estudios oncológicos y esperan que este año superen ese record, por lo que exhortó a todos los empresarios para que sean empresas socialmente responsables y retribuyan a la sociedad un poco de lo que los ciudadanos le ha otorgado.

“Nosotros dependemos de la ciudadanía y regresarles un poquito de lo que nos dan vale la pena, aquí los choferes a veces donan hasta su sueldo porque hay días que no cobran su día, lo hacen por la pasión de ayudar, lo importante es coadyuvar para que el Cáncer de mama vaya disminuyendo” finalizo, el empresario.